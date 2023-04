Salvioli-Nonantola, addio a fine anno Cavuoto lascia Fiorano

A fine stagione le strade del Nonantola e del ds Antonio Salvioli si separeranno. Non c’è l’ufficialità, ma la notizia sarebbe già stata comunicata ai giocatori da parte della società: si chiude dunque un’avventura durata 4 anni (anche se i primi 2 coi campionati "tranciati" dal Covid) con la vittoria a suon di record della Seconda e la salvezza ottenuta quest’anno in Prima con largo anticipo. Intanto ieri in Promozione sono arrivate le dimissioni di Michele Cavuoto da allenatore del Fiorano che dopo 3 soli punti nelle ultime 5 giornate è stato risucchiato in zona playout. La squadra è stata affidata al responsabile del settore giovanile Leopoldo Matta, affiancato dal vice Angelo Berti. "Ho avuto un franco confronto con Cavuoto - ha dichiarato il ds Omar Ferrari - e per cercare di salvare una stagione difficile, di comune accordo abbiamo deciso che era meglio un cambiamento radicale. Voglio ringraziare il mister che non è l’unico responsabile di questa situazione".