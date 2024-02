Samp-Modena, la storia. Lo spareggio e una vittoria

Dici Sampdoria e a Modena c’è chi pensa subito allo spareggio di Milano del 1964 che condannò alla retrocessione in B la squadra canarina, battuta 2-0. Uno spareggio che in casa gialloblù veniva visto con un certo ottimismo perché in campionato, sia nel 1962-63 che nel 1963-64, sempre nella massima serie, il Modena aveva regolarmente vinto al ’Braglia’ (1-0 e 3-0) e pareggiato al ’Luigi Ferraris’, 1-1 la prima annata, con rete dell’ala Oliviero Conti, ex blucerchiato, e 1-1 anche nella seconda, con gol di Sergio Brighenti, un centravanti che aveva scritto la storia della Sampdoria. Nel 1961, infatti, il modenese Brighenti, cresciuto in Piazza Mazzini, si era laureato capocannoniere con 27 reti, trascinando la squadra blucerchiata al quarto posto finale, che per diversi decenni è stato il suo miglior piazzamento in Serie A. Sergio Brighenti, noto anche come Brighenti II, che nell’estate del 1963 era tornato al Modena dopo tre stagioni nell’Inter, due nella Triestina, tre nel Padova e quattro nella Sampdoria, sempre nella massima serie, con 126 reti in 280 partite.

Sorta il 12 agosto del 1946 dalla fusione fra la Sampierdarenese, maglia bianca con banda rossonera, e l’Andrea Doria, maglia biancoblù, la Sampdoria è l’unica squadra del torneo cadetto in corso ad aver vinto lo scudetto, nel 1991, oltre a quattro Coppe Italia e una Coppa delle Coppe. La sua particolare divisa è molto apprezzata all’estero, specie in Gran Bretagna dove l’hanno adottata prima gli scozzesi del Dundee FC, per due stagioni nella prima metà degli anni Novanta, e del Motherwell, poi gli inglesi del Whitby Town. In Francia, il Nizza l’ha invece utilizzata come seconda maglia. Il Modena ha affrontato la Sampdoria al ’Ferraris’ dieci volte, con una vittoria, sette pareggi e due sconfitte, 9 gol fatti e altrettanti subiti. La prima sfida è datata 29 dicembre 1946 e vide i lanciati gialloblù, terzi in classifica a due punti dal Torino, affermarsi per 2-0 con doppietta dell’ala sinistra Walter Del Medico, in gol al 48’ e al 52’. La gara poteva riaprirsi al 63’, quando l’arbitro Dattilo di Roma concedeva un rigore alla Sampdoria ma il portiere gialloblù Ivano Corghi neutralizzava la conclusione dal dischetto di Baldini.

Troppo forte l’irresistibile Modena per la giovane Sampdoria, solo al suo quinto mese di vita. Nell’occasione l’allenatore gialloblù Alfredo Mazzoni mandava in campo Corghi, Remondini, Braglia, Bonci, Neri, Stefanini, Romani, Brighenti I, Zecca, Cassani e Del Medico, in pratica la formazione tipo della squadra che chiudeva il campionato al terzo posto dietro al Torino e alla Juventus, miglior piazzamento della storia del Modena. Rimane questa l’unica vittoria canarina sul campo della Sampdoria. Gli ultimi tre confronti fra Sampdoria e Modena al ’Ferraris’ sono tutti finiti con il risultato di 1-1: nel 2001-02 in B con rete gialloblù di Giovanni Orfei, nel 2003-04 in A con gol di Diomansy Kamara, nel 2011-12 in B firmato Maurizio Ciaramitaro.

In foto: mister Andrea Pirlo della Sampdoria.