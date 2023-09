San Donnino Ten, vincono De Nicolò e Bortoli

Compie 10 anni la S. Donnino Ten, gara competitiva Fidal nazionale perfettamente organizzata dal Modena Runners Club di Alberto Cattini e amici, una delle società più attive ed eclettiche del panorama della corsa modenese. Oltre 180 i partenti e tangibile spirito agonistico, grazie alle premiazioni anche delle categorie ed alla presenza di atleti da tutta la regione. La gara si sviluppa su strada con due giri pianeggianti di 5 km., una formula che favorisce sia gli atleti nella gestione delle energie che gli spettatori, che assistono a partenza, passaggio intermedio ed arrivo. Fra gli uomini si impone il romagnolo Nicholas De Nicolò (Dinamo Running, classe 1985) che resiste a due tentativi degli inseguitori di riprenderlo e si aggiudica abbastanza agevolmente il primo posto in 31’06’’. Dietro è bagarre nel secondo giro per il podio; hanno la meglio Alessandro Pasquinucci (Fratellanza), secondo in 31’29’’, e Federico Rondoni (Corradini), terzo a 2 secondi. I due giovani (rispettivamente 2003 e 2002) riescono così a staccare il "sempreverde" Riccardo Tamassia, che dal 2019 ha la doppia tessera Trevisatletica e Modena Runners. Quinto, e sotto i 32’, è il bolognese Mamadi Kaba (Atl.Castenaso). Fra le donne Elisa Bortoli (Gs. Esercito), allenata a Modena da Elisa Cusma, domina nella seconda parte di corsa e stabilisce il nuovo primato femminile della gara in 33’53’’. Dietro di lei il tandem Marta Fabris (Team KmSport), seconda in 34’43", e Giulia Vettor, castelfranchese che corre per il Cus Parma (35’30"). Quarta è Francesca Cocchi (Corradini) mentre il quinto posto viene soffiato a Luana Lucaci (Alpi Apuane) dalla gemella Andreea, che chiude in 38’41’’. A completare la bella mattinata di sport a s. Donnino c’è stata la gara giovanile, cui ha preso parte una sessantina di giovanissimi; il podismo tradizionale ha invece vissuto un bel momento a san Michele con la 46° Maratona delle Canalette, corsa non competitiva proposta dalla pod.Sassolese di Evaristo Casolari.

Giuliano Macchitelli