San Felice in difficoltà, ma Barbi non rischia. Sorteggiati gli accoppiamenti delle Coppe

Era attesa fra le pretendenti nella lotta playoff, ma fin qui il San Felice sta stentando in Promozione e la pesante sconfitta per 4-0 subita domenica nel derby di Camposanto ha relegato i giallorossi di mister Andrea Barbi al 12° posto, con un solo punto di margine sui playout. Un momento difficile, come evidenziato dalla sola vittoria colta nelle ultime 6 giornate (2-0 al fanalino Montagna), anche se la panchina del tecnico ex La Pieve non è a rischio. "Ovviamente visto il momento credo che siamo tutti sotto osservazione – spiega il ds Davide Marchesini – ma dal mio punto di vista il mister non è in discussione. Stiamo cercando di costruire una mentalità e un gioco, i risultati non ci stanno dando troppo ragione pur avendo espresso ottime prestazioni prima di Camposanto. Ora sabato con la Quarantolese ci aspettiamo una reazione".

Ieri presso il Crer sono stati sorteggiati gli accoppiamenti delle coppe. In Coppa Eccellenza nei quarti in gara secca (2211) le sfide sono Terre di Castelli-Correggese, Cittadella-Montecchio, Massalombarda-Zola e Cava Ronco-Gambettola. In Coppa di Promozione (2211) negli ottavi si giocano Felsina-Sp. Scandiano (612), Casumaro-Luzzara, Pontenurese-Sanmichelese, Castellana F.-Riese (2911), Classe-Portuense, Bakia-Cattolica, Solarolo-Cervia e Faenza-Atl. Castenaso (2911). Nel calcio a 5 sorteggiati gli ottavi della Coppa Velez (1612) con Virtus Cibeno-Sassuolo e Pro Patria San Felice-Shqiponja.