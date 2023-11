San Felice su Gripshi. Esonerato Pavesi

E’ stato un martedì campale per le panchine dei dilettanti con tre cambi in corsa nel reggiano che toccano anche le squadre modenesi. L’ultimo in ordine di tempo (ieri sera dopo le 19) è anche quello più clamoroso visto che il Casalgrande (secondo in Prima "D" a -3 dalla capolista Monteombraro) ha esonerato il tecnico carpigiano Davide Pavesi (nella foto), fino a qualche settimana fa primo a punteggio pieno dopo aver vinto per le prime 6 gare. Ma a far prendere la decisione al club non sono sarebbero stati i soli 4 punti conquistati nelle ultime 4 gare, ma un diverbio con la dirigenza avvenuto alla fine della gara persa 3-2 domenica con lo Spilamberto. In Eccellenza la Correggese (-9 dalla capolista Cittadella) ha deciso di non proseguire con Beppe Nazzani, ex vice di Soda che lo aveva sostituito qualche gara fa: al suo posto da ieri c’è in sella Claudio Gallicchio, carpigiano adottivo ed ex Rolo, Bagnolese e Carpi. Il terzo cambio è stato quello sempre in Eccellenza della Bagnolese ultima con soli 2 punti che ha esonerato mister Simone Siligardi e potrebbe affidarsi a Capanni (ex Montecchio).

Mercato. E’ pronto a tornare in campo bomber Fabio Notari. L’attaccante classe ’90 si è operato alla spalla infortunata e a dai primi di dicembre sarà abile per poter firmare con una nuova squadra. A proposito di attaccante, invece, si è chiusa anzitempo l’avventura di Qamil Gripshi (’88) a Maranello, con l’addio di comune. Su di lui c’è forte l’interessamento del San Felice.

d.s.