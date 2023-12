San Felice, vittoria d’oro

SAN FELICE

SAN FELICE: Malagoli, Tudini Bellei, Passerini, Iazzetta (39’st Marchesini), Ruopolo, Roccato, Sarti, Zanoli (28’st Tosse), Ndrejaj (47’st Ermeni), Stabellini (43’st Bernabiti), Haddaji. A disp. Pivanti, Adsaoui, Gentile, Balboni, Panzetta. All. Barbi.

VEZZANO: Girotti, Arduini, Grossi, Ferri, Melloni, Piermattei (38’st Grossi), Traore, Amoah, Spadacini, Bassoli (19’st Le Piane), Maniscalco (32’st Terni). A disp. Moscatelli, Salerno, Mercadante, Arduini, Stradi. All. Vincenti.

Arbitro: Stefania Scarica di Ravenna

Reti: 6’ Haddaji, 17’st Ndrejaj

Note: espulso Melloni al 39’st, ammoniti Ruopolo, Iazzetta, Roccato, Grossi, Melloni, Amoah

Dopo 5 giornate di attesa (2 punti) il San Felice ritrova il successo nella sfida salvezza e scavalca il Vezzano. Al 6’ giallorossi avanti con una conclusione clamorosa da fuori aria in diagonale sul secondo palo di Haddaji, bolide imparabile per Girotti. Al 10’ errore in costruzione dal basso del San Felice, Bassoli conquista la palla e calcia dal limite ma Malagoli para. Al 34’ Amoah di testa da corner va vicinissimo al bersaglio. Nella ripresa al 17’ cross dalla destra di Haddaji e zampata di Ndrejaj che sorprende il portiere sul primo palo per il raddoppio del San Felice. A 6’ dalla fine rosso a Melloni che lascia il Vezzano in dieci. Al 43’ pregevole controllo di Traore e conclusione al volo alta. Poi Passerini calcia alto il possibile 3-0.