San Felice–Spm botta e risposta in sei minuti

san Felice

1

atletico spm

1

SAN FELICE: Neri, Saladin, Brondolin, Del Mastio (36’st Pagano), Roccato, Sentieri, Agazzani (32’st Bacchiega), Sarti, Ndrejaj, Stabellini (36’st Diegoli), Marchesini. A disp. Pivanti, Gentile, Mounir, Mantovani, Gasparini, Zanoli. All. Molinari.

ATLETICO SPM: Stefani, Barbieri, Sandoni, Caiumi (40’st Taali), Garofalo, Vanzini, Lotti, Pederzani (32’st Bonesi), Cheli, Richeldi, Romagnoli. A disp. Mazzini, Leonardi, Talesco, Asiuamah, Novelli, Messina, Bondioli. All. Bartolini.

Arbitro: Cristofori di Finale

Reti: 6’st Cheli, 12’st Stabellini Note: ammoniti Garofalo, Pagano, mister Molinari, Bonesi

Sempre più nel segno del pareggio (8 in 18 gare) il San Felice non interrompe il digiuno di successi che dura da 7 gare, mentre l’Atletico Spm si prende un buon punto salvezza. Nei primi 45’ da segnalare solo due spunti con Agazzani e Ndrejaj. Nella ripresa al 6’ lancio in profondità per Cheli, che col sinistro trafigge Neri. Al 10’ girata di Ndrejaj che colpisce il palo, al 12’ rinvio dal fondo del portiere Neri sulla corsa di Stabellini che controlla e batte Stefani. Al 13’ tiro di Agazzani al volo alto di poco.