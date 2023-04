San Prospero in Prima, cerchio chiuso dopo 4 anni

Dici Vis San Prospero e ripensi allo squadrone di Nando Sacchi che nel 1994-95 arrivò dietro al Mantova nella corsa alla D. Quasi 30 anni dopo il club bianconero ha confezionato un altro piccolo capolavoro, tornando in Prima categoria a 4 anni di distanza dall’ultima volta. Come nella retrocessione del 2019 anche oggi in panchina c’è Fausto Barbanti, trait d’union di un progetto che ha permesso alla Vis di vincere un girone (Seconda "F") ricco di club ambiziosi. "L’obiettivo – racconta il tecnico – era quello di arrivare nei playoff dopo il 7° posto dell’anno scorso. Il girone era tosto, ma penso che alla fine siamo stati i più costanti, tanto che non siamo mai scesi sotto al 3° posto finendo con 6 vittorie. La svolta? Forse i 3 ko in 4 gare con Medolla, Villadoro e Sanmartinese, dove pur perdendo avevamo giocato bene e quello ci ha dato grande autostima". La Vis ha vinto 18 gare su 25 e chiuso col miglior attacco (53 reti), anche se il capocannoniere è Golinelli con 12 reti. "Abbiamo cercato di proporre un calcio offensivo come dicono gli appena 2 pareggi – prosegue il tecnico – e sui 21 giocatori di movimento hanno segnato in 16. Per me ha un valore speciale la promozione, ero al timone nel 2019 quando retrocedemmo e in questi 4 anni con la società è stato creato un bel progetto, pensando più alle prestazioni che ai risultati. Una dedica? Al mio vice Cassano e al preparatore dei portieri Palmieri con me da 5 anni. Al ds Alboresi e al presidente Bisi che hanno costruito la squadra e a Venturato, mister degli Allievi da cui abbiamo lanciato sei 2006. E poi la dedica per mia figlia Rachele, che domenica festeggia un anno".

d.s.