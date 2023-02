San Valentino aperto al pubblico

Sarà, per chi vorrà, un San Valentino aperto al pubblico. Lo Zelocchi apre in via straordinaria le porte ai tifosi canarini questo pomeriggio (a partire dalle 15:15), in occasione della ripresa dei lavori degli uomini di Tesser.

Un modo come un altro per essere romantici con la propria metà, prima della cena a lume di candela. Detto questo, l’inizio degli allenamenti settimanali non potrà ancora dire molto sulle condizioni di Ferrarini e Diaw, le loro condizioni saranno valutate tra oggi e domani in attesa dei rispettivi responsi medici ufficiali. Entrambi, tuttavia, sanno già di non essere a disposizione per la partita con il Genoa, quello che rischia uno stop più lungo è naturalmente Diaw anche se un eventuale problema al collaterale (se così fosse, e di lieve entità) potrebbe allontanare l’attaccante dai campi anche solo per un paio di settimane. Saranno Bonfanti e Strizzolo a giocarsi una maglia da titolare, con il primo in vantaggio considerato il buon minutaggio che ha messo nelle gambe a Brescia. Nel frattempo, si è aperta la vendita dei tagliandi per un Modena-Genoa che si preannuncia davvero d’altri tempi.

Nel primo giorno di vendita sono stati 2.637 i biglietti staccati, di cui 1.647 per la curva ospiti la quale vola verso il sold out di tifosi che giungeranno da Genova. Con questi numeri, facile aspettarsi che entro la fine della settimana il ’Braglia’ potrà registare il record stagionale di presenze.

