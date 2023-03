Sanguinetti: ace da urlo, Rinaldi strepitoso

BRUNO 6,5: Inizia con due alzate che gli rimangono in mano, in una serata non strepitosa per precisione. È la testa però, quella che fa la differenza totale quest’anno. Capisce presto che non è serata per Earvin e che Rinaldi va riempito di palloni, soprattutto quando scottano. Esegue lo spartito, quello che Belchatow non si aspetta.

LAGUMDZIJA 7: Ha preso il ritmo dal momento in cui è trapelato il suo attracco a Civitanova la prossima stagione. Soprattutto, rispetto a inizio stagione, attacca con molta più decisione i palloni che scottano. La percentuale non è alta, ma se Modena ha rischiato di rientrare anche nel secondo set, il merito era suo.

NGAPETH 5,5: Dov’è finito, il vero Earvin? Andrea Giani chiarisce nel post partita come sia il fisico a non essere performante. Litiga col pallone in attacco per tutta la partita, ci mette errori non da lui e che dipendono poco dalla schiena, squilla qualche volta dal servizio e sopratutto tiene in piedi la baracca in ricezione, il massimo che può fare in questo momento.

RINALDI 9: Un paio di esitazioni in ricezione su Kooy e Bieniek e una serata non perfetta al servizio non reggono il confronto con la monumentale prova di muro e d’attacco del talento azzurro, strepitoso nello sfruttare il muro di Lomacz, sporco sui palloni sporchi, perfetto su quelli perfetti. Gli occhi brillano nel percepire la crescita esponenziale di questo ragazzo.

STANKOVIC 6,5: In attacco poco cercato, pianta due muri che fanno male.

SANGUINETTI 8: A muro è quasi inesistente, in attacco mette per terra il 24-21 del quarto ma fatica più del solito. Mette insieme però qualcosa come 23 battute, una marea di break point e 5 ace, di cui gli ultimi 3 consecutivi chiudono il terzo set.

ROSSINI 7: Tanta sostanza in ricezione e tanta attenzione in difesa, per una grande risposta alle ultime prestazioni leggermente sottotono.

ALL. GIANI 7: La squadra convince perché riesce a sopperire alla serata no di Ngapeth, trovando soluzioni che hanno richiesto un grande lavoro.

ale.tre.