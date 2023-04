Sanguinetti bene in attacco Rossini mette ordine dove può

BRUNO 6 (att. 0% su 1) – Gestisce la banda dei giovinastri tenendola in partita contro la Sir titolare. Può mettere in curriculum anche questa.

SALSI 6,5 (1 b.s.) - Nelle sue mani l’attacco alterna momenti di buon ritmo a fasi di blackout, ma è la fase migliore del match e in difesa fa prodigi.

SALA 5,5 (att. 41% su 32 con 2 err. e 4 muri sub., 1 ace, 3 b.s.) - I primi 40 minuti sono da 8 in pagella, doppia cifra già a metà secondo set, ma da lì in avanti i punti sono appena 4.

POPE sv – Altre noie alla spalla, due giri davanti e il rimpianto di non averlo visto di più.

ROUSSEAUX 6 (att. 43% su 23 con 2 err. e 4 muri sub., ric. 46% su 28 con 2 err., 2 b.s.) - Lavoro sporco in attacco e buona tenuta in ricezione, ma cala alla distanza. Male, al solito, la battuta.

RINALDI 6 (att. 42% su 24 con 2 err. e 3 muri sub., ric. 39% su 23 con 2 err., 2 ace, 4 b.s., 1 muro) – Reagisce da par suo dopo una prima fase di match non entusiasmante. Gli rimane in canna il colpo che allunga il match.

STANKOVIC 5,5 (att. 57% su 7, ric. 100% su 1, 3 b.s.) - Discreto contributo in attacco, ma a muro è spesso in ritardo. Prova la battuta tesa all’inizio ma non gli entra.

SANGUINETTI 7 (att. 75% su 8 con 1 err. e 1 muro sub., 3 ace, 3 b.s., 1 muro) – Bene in attacco, benone al servizio dove punge sempre. A muro soffre il gioco centro-pipe di Giannelli.

MARECHAL sv (1 b.s.) - Un servizio, purtroppo errato.

NGAPETH sv (ric. 100% su 2) – Due giri dietro per scaldare il bagher. Contro Verona giocherà?

ROSSINI 7 (ric. 67% su 12 con 1 err.) - Evitato dai battitori umbri, mette ordine dove può.

All. GIANI 7 – Stare in campo con Perugia a pieno organico schierando seconde linee è dimostrazione di serietà e devozione, dopo la notizia-choc della settimana. Siamo certi che questo varrà a maggior ragione nell’ultimo atto domenica in casa.

Perugia: Giannelli 7, Rychlicki 6,5, Leon 6,5, Semeniuk 6,5, Flavio 7,5, Russo 7, Colaci 7. Plotnytskiy 5,5, All. Anastasi 7

Fabrizio Monari