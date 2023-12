Sanguinetti: "Campo difficile. Ma ci faremo trovare pronti"

A fare le carte al match siciliano ci pensa Giovanni Sanguinetti, centrale classe 2003 ormai stabilmente nella rotazione titolare di Petrella e punto fisso delle scelte di Bruno soprattutto in cambiopalla: "Vero, mi serve spesso e anche su palle importanti" racconta Sanguinetti che poi volge la testa al campionato e a questa decima giornata. "Siamo reduci da una grande partita – racconta il centrale – una prestazione che volevamo da tempo. Catania sarà però una prova difficile, soprattutto in casa loro: il fattore campo può influire, ma noi vogliamo essere pronti, con la massima serietà. Non abbiamo intenzione di calare adesso nel rendimento dopo tutti questi mesi di lavoro. La classifica? Credo non sia utile alla squadra pensare adesso ai numeri, in Coppa Italia giocheremo contro chi dovremo giocare". Prima della fine ci sarà anche Piacenza a Santo Stefano: "In casa nostra abbiamo una carta in più che è il palasport, Modena è una piazza unica da questo punto di vista e con Piacenza ci potrà dare una nuova mano, se sapremo scaldarlo come successo contro l’Itas, però oggi c’è solo il pensiero su Catania". Infine la nota è appunto personale: "La fiducia che mi dà Bruno? Mi rende felice, ma lui dà fiducia a tutti, il suo modo di essere capitano si concentra molto sull’essere positivo per gli altri".

a. t.