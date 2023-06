Sanguinetti e Rinaldi da applausi Sono loro a trascinare l’Italia

di Alessandro Trebbi

Una super prestazione di Tommaso Rinaldi e, soprattutto di Giovanni Sanguinetti, ha garantito all’Italia il primo successo nella Vnl 2023, un 3-1 su Cuba che ha portato, venerdì sera, le indelebili firme del duo gialloblù. Ben 12 i punti per Tommaso Rinaldi, non sempre efficace in attacco (38% di positività) ma cecchino a muro (3 blocchi) e soprattutto baluardo della ricezione con 25 colpi eseguiti, più di chiunque altro in campo. Molto bene come dicevamo Giovanni Sanguinetti, alla prima occasione da titolare concessagli da De Giorgi. Per lui 10 punti totali frutto di una mostruosa percentuale d’attacco (78% su 9 tentativi), 2 muri e 1 ace (a fronte di 6 errori, unica perdonabile pecca nella prestazione del neo azzurro). Nella notte è tornato in campo Bruno col suo Brasile, opposto proprio a Cuba mentre sempre ieri sera, ma alle 19, l’Italia ha giocato contro la Germania dell’ex gialloblù Krick e del neo gialloblù Brehme. Un secondo successo consecutivo per 3-1 per gli azzurri, con ancora Rinaldi e Sanguinetti sugli scudi: il giovane centrale è stato mattatore del match dalla battuta (3 ace totali), e ha concluso la sua partita con 8 punti all’attivo; Rinaldi invece è stato il miglior realizzatore di giornata, diventando protagonista soprattuto nel quarto set dopo che gli azzurri avevano perso ai vantaggi il terzo, sprecando l’occasione di portarsi facilmente sul 3-0. Ben 19 punti per il martello della Valsa Group, frutto soprattutto di 17 segnature in attacco. Dall’altra parte della rete Brehme ha chiuso un match tutto da titolare con 7 punti personali. Ancora non utilizzato, invece, Filippo Federici: il ct della Nazionale sta optando, come quasi tutti i commissari tecnici del resto, per la soluzione di un unico libero, e le gerarchie vedono ovviamente davanti il campione del mondo Fabio Balaso.