Sanguinetti e Rinaldi in crescita Sognare la coppa ora non è proibito

Si riscopre bella di notte, Modena Volley, alle porte di una semifinale di Coppa Cev che questa volta, se Bruno e soci riuscissero a conquistarla nel match di ritorno con Lubiana, la formazione geminiana potrà finalmente giocare. È ancora fresco il ricordo dell’edizione 20192020, soprattutto nel tecnico Andrea Giani: a inizio marzo Modena aveva eliminato i francesi dell’Ajaccio nei quarti ed era già tra le prime quattro della coppa europea, lanciatissima anche in campionato. In quella che fino a oggi è stata la miglior stagione del tecnico di Sabaudia sulla panchina gialloblù, ci pensò il Covid a fermare qualsiasi sogno di gloria, compreso quello di conquistare una Coppa Cev nella quale Modena, allora, era stra-favorita. Oggi però non è favorita, perché in Cev c’è Piacenza, un gradino sopra e anche uno Skra Belchatow che come rosa ha ben poco da invidiare alla Valsa Group: ma nell’andata dei quarti Modena è stata l’unica in grado di far rispettare il pronostico della vigilia, andandosi a prendere il risultato in maniera più che autorevole.

Bruno e compagni sono spariti nel secondo set, ma tra primo, terzo e quarto hanno leggermente sofferto soltanto negli ultimi cinque minuti di partita. Per il resto anche la partita di coppa ha evidenziato una caratteristica fondamentale della Modena invernale: Bruno e compagni hanno l’insospettabile dote di far giocare male gli avversari, togliendo loro ritmo con le variazioni in battuta e in attacco, sporcando una mole indefinita di palloni con la difesa, giocando in maniera non perfetta ma innervosendo i propri rivali con continui cambi del livello di gioco che non danno in alcun modo punti di riferimento agli avversari. Accanto a ciò c’è la crescita esponenziale di due giovani su cui la società sta investendo molto: se Giovanni Sanguinetti aveva ‘solo’ bisogno dell’occasione di giocare con continuità per dimostrare il suo vero valore, sulla crescita di Tommaso Rinaldi c’erano meno certezze.

Le doti tecniche e di temperamento di ‘Rino’ non sono mai state in discussione: ma non era affatto scontato che in una sola stagione Rinaldi riuscisse a vestire con continuità i panni del leader, fosse in grado di creare lui gli strappi decisivi per vincere le partite, reggesse il peso della pressione in ricezione e attacco. Come a dire che i migliori acquisti stagionali la Valsa Group Modena se li è fatti in casa.

Alessandro Trebbi