Sanguinetti re nella serata di Coppa "Abbiamo sconfitto le insicurezze"

di Alessandro Trebbi

Ancora una volta un protagonista in positivo, forse in valore assoluto il migliore in campo della Valsa Group, determinante per un passaggio del turno più faticoso del previsto. Giovanni Sanguinetti si sta esaltando nelle notti di Coppa Cev, ma ieri lo ha fatto davanti a un ospite d’eccezione al PalaPanini, il ct della Nazionale Ferdinando De Giorgi: "Non so se De Giorgi era in tribuna per osservare me e Tommaso Rinaldi – racconta Sanguinetti – però sicuramente sono molto contento che siamo riusciti a portare a casa questa partita di fronte al ct della Nazionale".

Il centrale proveniente dal vivaio gialloblù passa poi ad analizzare una partita di sofferenza, dove i primi due set sono stati un calvario per Modena e anche nel terzo e nel quarto i gialloblù hanno comunque faticato a trovare ritmo e costanza: "Diciamo che siamo partiti molto altalenanti in attacco e senza continuità col servizio di alcuni, tra cui me – è l’analisi di Sanguinetti –. Siamo riusciti a vincere con pazienza il primo set, è stato fondamentale per l’esito della partita: visto che gli avversari difendevano molto, lo sapevamo, affrontare le rigiocate con calma è stato un aspetto importante della partita, ci ha dato punti importanti. Peccato per la rimonta sfumata nel secondo set, ma dal terzo siamo riusciti a partire con qualcosa in più nel motore e a portare a casa la partita e la qualificazione".

Nella prestazione contratta di Ngapeth e compagni c’entravano anche la tensione per il risultato da ottenere a tutti i costi o la stanchezza per i tanti impegni? "No, paura e stanchezza non c’erano. Sicuramente l’attacco così ballerino ci ha creato qualche insicurezza durante la partita: siamo riusciti però a gestire bene queste insicurezze e a risolvere il match". Infine il focus si sposta sul prossimo avversario di Coppa Cev, l’Ach Volley Lubiana cliente già affrontato più volte in Champions League in anni recenti: "A Lubiana si alzerà ancora il livello dei nostri avversari – chiude Sanguinetti – sarà sempre ‘peggio’ per così dire. Per questo dovremo assicurarci di poter alzare il nostro, di rendimento, soprattutto con l’attacco e in alcuni frangenti col servizio, per passare anche il prossimo turno. Se dovessimo riuscire a far bene queste cose secondo me all’interno della Coppa Cev possiamo competere con chiunque".