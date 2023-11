Sanguinetti, una gara sontuosa. Juantorena esce alla distanza

BRUNO 7,5: Gestione impeccabile degli attaccanti, lo dice il tabellino e lo dicono soprattutto gli occhi. Prova subito la febbre a Sapozhkov, tira dentro per la maglia Juantorena finché non gli dà le risposte che vuole sentirsi dare, poi capisce che ci sono due uomini soli al comando e li serve appena può. Sono Davyskiba e Sanguinetti, straordinari anche grazie a lui.

SAPOZHKOV 6,5: Scatenato a inizio partita, propizia lui la prima fuga di Modena. Poi si prende una pausa, causata anche dai pochi allenamenti sulle spalle e torna a martellare, centellinato da Bruno, quando serve nel terzo e nel quarto. Bentornato.

JUANTORENA 6,5: Per tre set fatica moltissimo in attacco e in battuta, ma come fanno i fuoriclasse si riesce ad aggrappare agli altri fondamentali, la ricezione soprattutto, sontuosa nei numeri e nella quantità. Finché Bruno non lo tira dentro a forza al match e gioca un quarto set da leccarsi i baffi.

DAVYSKIBA 8,5: Prova a vincere da solo il secondo set, i compagni gli remano contro, allora riparte ancora più forte nel terzo e finalmente la squadra lo segue convinta. Leader indiscusso dell’attacco di palla alta gialloblù, spacca il pallone dalla battuta, riceve e difende. Partita da leader assoluto.

BREHME 6: Insufficiente per larga parte del match, dove vaga per il campo senza capire bene cosa stia succedendo, esce come Juantorena alla distanza piazzando un doppio ace fondamentale nel finale.

SANGUINETTI 8,5: La fase centrale del primo set vede due primi tempi al bacio, una difesa (sì, avete letto bene), un ace. È la fotografia di un match sontuoso in tutti i fondamentali, dai 4 ace ai 3 muri presi leggendo un certo Michele Baranowicz.

GOLLINI 6,5: Barcolla ma regge alla distanza in ricezione, tirando su almeno tre o quattro difese interessanti. Sta tenendo bene il campo, e non era scontato viste le responsabilità che si ritrova ad affrontare.

ALL. PETRELLA 7,5: Immediato cambio di marcia, di atteggiamento e di attenzione, rispetto alla partita persa con la Lube. Ma anche un passo avanti rispetto all’utima vittoria, quella con Padova, perché Modena ieri ha dominato per un’ora abbondante di match. Ora la testa va messa su quei black out. Se Petrella riuscirà a mettere un argine ai momenti di buio, avvistati anche a Cisterna, allora la stagione potrebbe farsi molto interessante. E molto poco interessante affrontare Modena per gli avversari.

Alessandro Trebbi