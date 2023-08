Sanmichelese a segno due volte con Casta e Capasso

SANMICHELESE

2

PAVULLO

1

SANMICHELESE: Schiuma, Casini, Merli, Alicchi, Bursi, M. Ferrari, Grilenzoni, Spezzani, Capasso, Casta, Manzini. Entrati: Bertagnoli, Costa, S. Ferrari, Rinieri, Borelli, Baisi, Rispoli, Savarese, Peddis, L. Ferrari. All. Azzurro.

PAVULLO: Imbimbo, Tebaldi, Bosi, Manni, Malverti, Olivari, Toni, Ricci, Debbia, Masoch, Flenghi. Entrati: Grotti, Chiea, Cattabriga, Meglioli, Iodice, Amari, Giabi, Reda, Gijko, Niccioli, Zouhri. All. Camatti.

Reti: 8’ Casta, 15’ Capasso, 21’st Amari

Nell’ultimo test prima del debutto in Coppa domenica a Castellarano la Sanmichelese batte 2-1 il Pavullo. La gara si sblocca in 15’ con le reti di Casta (buono il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio) e Capasso, poi a metà ripresa dopo accorcia Amari per la truppa di Camatti, che in Prima potrà essere una delle sorprese del girone "D".

Per la squadra di Azzurro da segnalare la buona prova del 2005 Casini, mentre in mediana Alicchi e Spezzani hanno fatto vedere le prime buone trame.