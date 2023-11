Sanmichelese, buon punto ad Arceto. Camposanto a valanga

QUARANTOLESE

1

VEZZANO

2

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Castorri (69’ Gobbi), Bottazzi, Barbalaco, Pisa, Magro (56’ Gozzi), Palmieri, Malagoli (69’ Acanfora), Pozzetti (56’ Mambrini), Bortolazzi. A disp. Malavasi, Mancini, Poletti, Bondioli. All. Loddi

VEZZANO: Girotti, Aduini C., Grossi, Ferri, Melloni, Piermattei F., Traore (91’ Boschiroli), Amoah, Spadacini, Mercandante (75’ Bassoli), Piermattei M.. A disp. Moscatelli, Salerno, Terni, Arduini S., Stradi, Grossi, Le Piane. All. Pini

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 55’ Meloni, 71’ (rig.) Spadacini, 83’ (rig.) Mambrini

Note: espulso al 75’ Bortolazzi.

Pesante ko per la Quarantolese (un punto in 4 gare) nello scontro salvezza col Vezzano. Calanca tiene i gialloblù in gara con 3 grandi parate ma al 55’ nulla può sul colpo di testa Melloni. Al 62’ Mambrini viene steso in area, ma Gozzi si fa parare da Girotti il rigore. Al 71’ rigore per il Vezzano, Spadacini segna. Al 75’ rosso a Bortolazzi per proteste. Nel finale altro rigore con cui Mambrini accorcia ma non c’è più tempo per il pari.