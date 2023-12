Sanmichelese dilaga, la Cdr cade nel big match di Bibbiano

BIBBIANO

3

CDR MUTINA

2

BIBBIANO: Carpi, Errigo, Ravanetti, Galassi, Bonacini (83’ Ricciardi), Macca, Borges (63’ Cilloni), Benassi, Messori, Finocchio, Rozzi (64’ Carlini). A disp. Vergalli, Rota, Fornaciari, Bassissi, Rossi, Trivieri. All. Tedeschi.

CDR MUTINA: De Chirico, Zilliani (84’ Shanableh), Ligabue, Cipolli, Vignocchi (75’ Bonvicini F.), Ognibene, Gualdi (55’ Corbelli), Montorsi, Nadiri, Pilia, Gollini. A disp. Macchioni, Lazzaretti, Bonvicini M., Guilouzi, De Pietri, Turci. All. Greco.

Arbitro: Tassi di Forlì

Reti: 22’ (rig.) Messori, 52’ Rozzi, 62’ Pilia, 72’ Carlini, 94’ (rig.) Montorsi

Note: espulsi al 55’ mister Greco e al 78’ Guilouzi. Ammoniti Ziliani, Benassi, Messori e Gualdi

Dopo 3 vittorie la Cdr perde il big match di Bibbiano. Al 15’ Carpi affossa fuori area Nadiri ma l’arbitro sorvola. Al 22’ Messori si procura da un contropiede il rigore e lo trasforma. Al 52’ fallo su Ognibene non visto e Rozzi in contropiede segna dal limite il 2-0. Al 62’ accorcia Pilia da lontano, poi Carlini fa 3-1. Nel finale fallo in area su Cipolli e Montorsi accorcia su rigore.