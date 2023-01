Sanmichelese e Baiso, il punto è di rigore

Baiso-Secchia

2

Sanmichelese

2

BAISO-SECCHIA: Nutricato, Bonini, Benassi, Gazzotti (42’ st Ovi), Cani, Facchini, Predelli (21’ st Bonicelli), Viviroli, Xhuvelaj (21’ st Coriani), Zaoui (21’ st Bianchini), Barozzi. A disposizione: Brevini, Abbati, Ghirelli, Saccardi, Hoxha. All.: Lodi Rizzini.

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, Merli (36’ st L. Ferrari), Rinieri, Bursi, M. Ferrari, Savarese (31’ st Frimpong), Rispoli, Greco (48’ st Costa), Ghidoni (45’ st Turrini), Peddis (26’ st Manzini). A disposizione: Bertagnoli, Capelli, Borrelli, Baisi. All.: Azzurro.

Arbitro: De Robertis di Bologna.

Reti: 20’ pt Ghidoni (S), 43’ pt Viviroli (B), 2’ st Barozzi (B), 8’ st Greco (S),

Note: ammoniti: Facchini (B), M. Ferrari (S), Savarese (S).

Bel pareggio tra Baiso Secchia e Sanmichelese. Parte meglio la formazione ospite che passa in vantaggio al 20’ pt grazie a Ghidoni che, dopo aver raccoltro un traversone dalla sinistra, insacca di piatto alle spalle di Nutricato. Al 43’ pt il pareggio dei padroni di casa, ripartenza che mette in condizione Barozzi di calciare in porta, Schiuma respinge, sulla ribattuta Viviroli è lestissimo a mettere in rete. Al 2’ st penalty per il Baiso, Predelli viene atterrato in area avversaria, dagli undici metri si presenta Barozzi che non fallisce il gol del sorpasso. All’8’st Cani intercetta con il braccio una conclusione da fuori area di Greco, anche in questo caso il direttore di gara vede gli estremi per il calcio di rigore, trasformato dallo stesso Greco.