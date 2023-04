Sanmichelese in striscia positiva Pareggia nel finale

Sanmichelese

2

Castellarano

2

Sanmichelese: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Bursi, Ferrari M. (30’ s.t. Frimpong), Grillenzoni, Savarese (26’ s.t. Rafrari), Greco, Manzini (18’ s.t. Ghidoni), Peddis. All. Azzurro (Toni, Vacondio, Ferrari L., Rispoli, Zanasi, Toku, ) Castellarano: Lanzotti, Andreoli, Galli, Solla (42’ s.t. Spadoni), Paglia, Guicciardi, Bettelli, Boci, Nadiri (8’ s.t. Ingrami), Turci, Belfasti. All. Cavalli (Frau, Messori, Stoppelli, Bertolani, Buffagni, Hardy, Ivashko)

Arbitro: Cortese di Bologna (Brugaletta, Mauro)

Reti: 8’ p.t. Savarese, 15’ e 27’ s.t. Ingrami, 35’ s.t. Peddis

Note: ammoniti Ferrari M., Guicciardi, Boci, Belfasti

Allunga a cinque la striscia dei suoi risultati positivi la Sanmichelese, ma fallisce l’operazione sorpasso nei confronti del Castellarano, che lascia lo ‘Zanti’ con un pareggio scritto dalla doppietta con la quale Ingrani, entrato nella ripresa, prima raggiunge e poi sorpassa i sassolesi, in vantaggio per primi con Savarese e bravi a riacciuffare il pari con Peddis in un finale molto concitato.