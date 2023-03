SanMichelese tanti rimpianti, Polinago ancora sconfitto

Fossolo 76

0

Cavezzo

2

FOSSOLO 76: Cordoni, Turtura (42’ st De Luca), Martini, Atzeni (36’ st Pierucci), De Angelis (18’ st Natale), Fiammati, Pierdomenico (26’ st Merighi), Cusato, Figliomeni (1’ st Piazza), Galeotti, Crisci. A disposizione: Siracusa, Simonazzi, Terenzi, Copello. All.: Santaniello.

CAVEZZO: Valentini, Gazzini, . Malavasi, Boschini, Ficarelli, Saracino, Aieta (30’ st Incerti), Pellacani Jacopo (41’ st Fincatti), Bulgarelli (37’ st Casari), El Madi, Tosse. A disposizione: Sorrentino, Tonini, Masiello, N. Malavasi. All.: Saracino.

Reti: 37’ pt El Madi (C), 42’ st El Madi (C).

Note: ammoniti: Piazza (F), Aieta (C). Espulso: Crisci (F) al 6’ st.

IMPORTANTE VITTORIA in trasferta per il Cavezzo, che passa per 2 reti a 0 sui padroni di casa del Fossolo, nella sfida valida per la ventitreesima giornata del girone C di promozione Emiliana. Sul Campo del Felsina di Bologna scendono in campo le due compagini, con i padroni di casa che arrivano dal pareggio con il X Martiri di domenica scorsa, mentre gli ospiti sono reduci dal pareggio interno con il Casumaro. Pronti via e subito partono forte i padroni di casa, che già dai primi minuti mettono pressione alla difesa del Cavezzo.