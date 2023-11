"Sapevamo che sarebbe stata dura. Grande reazione"

Può tirare un sospiro di sollievo, Francesco Petrella, dopo la settimana più dura della sua carriera da allenatore: "Giocavamo senza allenamenti sulle spalle e dopo una partita che ci aveva consumato solo tre giorni fa, sapevamo che sarebbe stato un match durissimo – dice –. Sotto pressione poteva accadere che i ragazzi andassero in difficoltà, come infatti è successo, ma la reazione del primo set, chiuderlo con la sensazione che si poteva fare, ci ha aiutato per il resto della partita". Petrella continua parlando anche di singoli: "Juantorena e Bruno hanno fatto una partita di carattere, al di là dell’aspetto tecnico, conosco bene le partite nelle quali tremano le gambe. Il terzo set? Avevamo sbagliato tante scelte in battuta e non concretizzato alcune rigiocate facili. La battuta poi ci ha aiutato e sono felice per Brehme, che ha chiuso con l’ace: ha lavorato tanto in battuta e adesso si inizia a vedere. Rinaldi e Gollini invece sono alle prime esperienze dentro queste partite, nelle quali devono camminare con le loro gambe. Ci sta che facciano fatica a entrare in ritmo, ma hanno fatto un passo in avanti senza lasciarsi andare". La gestione tattica di Bruno, che centellinato Davyskiba? "Bruno ha fatto una serie di partite straordinarie, e anche in queste scelte è stato un faro". Poi attenzione su Civitanova: "Un’altra partita, importante come tutte ma da affrontare con lo spirito dello sfidante, come con Perugia. Saremo più tranquilli, anche perché i tre punti conquistati con Padova ci aiutano. Ma la situazione dell’infermeria è la stessa, avremo solo qualche ora di allenamento in più nelle gambe e dovremo combattere, pronti a sfruttare le occasioni che si presenteranno all’interno di un match comunque difficile".

a.t.