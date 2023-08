Saporetti ritrova tanti amici Subito al lavoro a Fiumalbo

Simone Saporetti ha raggiunto ieri, assieme al dg Enrico Bonzanini, il ritiro di Fiumalbo per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Carpi, dove ritroverà alcuni vecchi amici: intanto Tommaso Tentoni con lui a Carrara in Lega Pro nel 2017-18 (assieme anche a Biasci) sotto la guida di Silvio Baldini, poi Aimen Bouhali con lui al Fiorenzuola in D nel 2018-19 (con l’altro ex biancorosso Sarzi Puttini) quando la corsa verso la C finì nella semifinale playoff persa al "Braglia" col Modena e anche Alessandro Calanca e Andrea Mandelli suoi compagni alla Correggese nel 2019-20 targata Serpini.

A poche ore dalla firma sul contratto annuale col Carpi l’attaccante ravennate ha voglia di farsi trovare pronto e rimettersi al pari coi compagni dal punto di vista fisico. La sua ultima gara giocata da titolare risale a 3 mesi fa, il 3 aprile col Renate contro il Lecco, cui sono seguiti quattro spezzoni con Mantova e Arzignano in regular season e ancora con Arzignano e Pro sesto (14 maggio) nei playoff. Dopo le vacanze Saporetti ha lavorato da solo in attesa di definire il proprio futuro, senza aggregarsi al Trento e ora parte con due settimane di ritardo rispetto ai compagni, che sono stati torchiati in questi 15 giorni dal prof Araldi.

Gli servirà ovviamente un po’ di tempo, anche se il fisico da brevilineo lo dovrebbe aiutare ad anticipare un po’ i tempi. Ma il rinvio ufficializzato ieri del via a Coppa Italia (preliminare il 27 agosto, il Carpi entrerà il 3 settembre al primo turno) e campionato (si parte il 10 settembre) sarà un alleato per vederlo al top quando si farà sul serio. Impossibile pensarlo dunque in campo sabato per il test al "Cabassi" col Sassuolo Primavera, magari il mirino è puntato su giovedì 17 o sabato 19 nelle due amichevoli con Medicina o Montecchio. In ogni caso Serpini, che lo ha caldeggiato anche quando l’affare sembrava sfumato, sa di avere una risorsa d’eccellenza nella sua rosa che sa adattarsi al meglio sia nel 3-5-2 che nel 4-3-1-2. Nel primo assetto Saporetti si sposa perfettamente come partner di uno fra Sall e Arrondini, nel secondo Serpini potrebbe lasciare grande libertà a lui e a Cortesi di innescare la prima punta, per un Carpi di qualità sopraffina davanti.

Davide Setti