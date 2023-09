Sapozhkov in arrivo Guidetti va in finale

Mentre Modena e i modenesi si godono le medaglie di Giovanni Guidetti che da allenatore di club o da commissario tecnico di una Nazionale (in questo caso la Serbia) difficilmente sbaglia l’accesso alle finali, è tutto pronto agli Europei maschili per il rush finale dei gironi eliminatori che vede impegnati Tommaso Rinaldi e Giovanni Sanguinetti con l’Italia e Anton Brehme con la Germania.

Proprio i tedeschi sono scesi in campo ieri alle 21 nel match col Belgio, decisivo per conquistarsi un posto al sole nella graduatoria del girone e cercare di pescare un quarto di finale più agevole. Gli azzurri invece riprenderanno il loro cammino oggi al Pala Rossini di Ancona, terza sede di incontri del girone dopo Bologna e Perugia, e intermezzo prima di ottavi e quarti a Bari e, si spera, semifinali e finali a Roma. La sfida di stasera è quella sulla carta più abbordabile, contro la Svizzera per ora cenerentola della Pool A. Il 5 settembre, domani, martedì, sarà di nuovo una sfida da far tremare i polsi per Brehme: dall’altra parte della rete la Serbia annichilita dagli azzurri proprio venerdì: se Kovacevic e compagni vogliono il secondo posto nel girone, dovranno vincere il match. Infine mercoledì 6 settembre atto conclusivo delle ostilità preliminari proprio tra Italia e Germania, prima che la carovana, almeno per ciò che concerne gli azzurri, si trasferisca appunto a Bari. Insomma, per Brehme di fatto tre partite da dentro o fuori che diranno molto sulle possibilità della Germania di arrivare tra le prime otto, per Rinaldi un’occasione di farsi trovare pronto in caso di bisogno, come accaduto con l’Estonia, per Sanguinetti il punto interrogativo se potrà essere il momento del suo esordio in questa manifestazione. Iintanto Bruno Rezende si gode qualche giorno di vacanza dopo il Sudamericano prima di riprendere la preparazione in vista del pre-olimpico, mentre a Modena dovrebbe arrivare proprio in queste ore Maksim Sapozhkov, direttamente dalla Russia.

