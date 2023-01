"Sarà una partita ad alti livelli, puntiamo su servizio e attacco"

Le dichiarazioni pre partita lato Milano sono affidate al centrale argentino Augustin Loser, titolare inamovibile della formazione di Roberto Piazza ed elemento di qualità in mezzo alla rete, di quelli da marcare stretti per Sanguinetti e Stankovic: "Quella che ci aspetta all’Alianz Cloud – queste le parole di Loser – sarà una gara difficile, Modena sta facendo molto bene e penso che stiano trovando ottime soluzioni alternative di gioco. Giocheremo in casa nostra però e anche noi stiamo facendo vedere il nostro potenziale, sarà sicuramente una grande sfida, con giocate di alto livello e un pronostico che almeno in partenza è incerto. Lavoreremo per replicare il risultato del girone di andata (3-2 in favore di Milano, ndr), di sicuro dobbiamo preparare una buona partita, sapendo che è una squadra tosta. Come lo siamo noi, d’altronde. Di sicuro il servizio e l’attacco saranno importanti, continueremo con le sessioni video e analizzeremo ogni aspetto per arrivare pronti al fischio d’inizio".