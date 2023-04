"Sarà una partita molto aperta Dovremo alzare la concentrazione"

Battere la Spal per festeggiare la salvezza e guardare un po’ più su. Il primo ad augurarselo è Attilio Tesser: "È un derby fra due squadre che vogliono e devono fare punti, e questi sono tre punti pesanti. Se dovessero arrivare, se fossimo bravi a conquistarli, potrebbero anche aprirsi nuove prospettive. Ma è tutto da vedere. Penso che si tratterà di una partita diversa dall’ultima disputata contro il Parma, che punta ai playoff mentre la Spal sta lottando per evitare i playout. Abbiamo la consapevolezza che non sarà un confronto facile ma noi cercheremo di esprimerci al meglio delle nostre possibilità. La rosa è praticamente tutta a disposizione, anche se c’è qualcuno che ha ancora qualche piccolo problema. Siamo ormai a fine stagione, mancano cinque partite e c’è un po’ di stanchezza, i giocatori vanno gestiti, anche negli allenamenti".

Che Spal si aspetta?

"Mi aspetto una Spal propositiva, di qualità. È stata costruita per raggiungere obiettivi ben più alti della salvezza, con elementi di spessore e di esperienza, ai quali recentemente si sono affiancati ragazzi giovani che portano vivacità, freschezza e buona tecnica. È una squadra molto diversa da quella che abbiamo affrontato e battuto all’andata. C’è un altro allenatore (Oddo al posto di De Rossi, nda), qualche giocatore nuovo, è cambiato il sistema di gioco, non più il 3-5-2 ma un più propositivo 4-3-1-2 di base. Non sarà una partita tattica come lo è stata quella con il Parma, ma una gara più aperta che noi dovremo interpretare in maniera attenta e propositiva".

Il Modena ha quasi sempre viaggiato verso il centro della classifica: cosa gli è mancato per fare un salto di qualità?

"Un po’ di concentrazione in più, quando ci è mancata ci è costata qualche punto. Anche contro la Spal dovremo fare molta attenzione. Però non sono mai mancate l’autostima e la fiducia in noi stessi, anche nei momenti più difficili".

Il Modena è considerato fra le candidate ai playoff e non come ultima. Cosa ne pensa?

"Molto dipende dal confronto con la Spal: se vinceremo saremo tutti contenti e guarderemo avanti, ma finora quando siamo entrati in zona playoff non siamo poi riusciti a rimanerci. Prima di pensare ai playoff c’è il passaggio obbligato della salvezza".

Nei giorni scorsi diversi giocatori del Modena hanno rivelato quali sono i loro sogni. Il suo qual è?

"Arrivare a fine stagione nel miglior modo possibile".

Rossano Donnini