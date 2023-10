Sasol, il tifo organizzato inaugura la nuova sede

Inaugurazione in grande stile, domenica pomeriggio, per la nuova sede dei Sasol, il club che rappresenta l’epicentro del tifo organizzato neroverde, presenza ormai ‘istituzionalizzata’ anche nei settori ospiti delle trasferte più lontane. I nuovi locali, moderni e funzionali, si trovano in via Mazzini 182a, al piano terra del residenziale Somada, e sono stati allestiti con la cura dovuta, con pareti che raccontano l’epopea neroverde nella massima serie e non solo: nato nel 2007, il club è presieduto da Monia Mandrioli, conta circa 150 tesserati ed è protagonista anche di diverse iniziative a scopo benefico e sociale sul territorio. Al taglio del nastro hanno presenziato, tra gli altri, il Presidente neroverde Carlo Rossi, il delegato ai tifosi del Sassuolo Remo Morini e il sindaco Gian Francesco Menani: molti sorrisi e parecchio buonumore, a dispetto dei quella sconfitta contro la Lazio che non ha tuttavia raffreddato l’entusiasmo dei tifosi.