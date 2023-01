Sassuolo, 7 punti di vantaggio non bastano

La 18ma giornata lascia inalterato il bonus rispetto alla zona retrocessione (+7) su cui i neroverdi, e non certo per merito loro visti i risultati recenti, possono ancora contare. Ma la circostanza, combinata al fatto che la squadra di Dionisi ha perso, da inizio 2023, altre due posizioni in classifica passando, superata da Lecce e Spezia, dal 15mo al 17mo posto, non tranquillizza. E non tranquillizzano nemmeno i conti che si fanno con una classifica che i giochi, con 20 gare ancora da giocare, li deve ancora fare. E spesso, in coda, vede ribaltare gli esiti scritti a fine andata, con sorprese che nella zona calda non mancano. Così, a scorrere quanto è successo in coda da quando il Sassuolo è in A non si può non aggiungere come di tranquillo, oggi, per i neroverdi non ci sia nulla. E che quei 7 punti di vantaggio su Sampdoria e Verona siano ostaggio di precedenti inquietanti, come peraltro in casa neroverde sanno bene. Nel 201314, infatti, l’unico Sassuolo che fin qua ha fatto peggio di questo di punti ne aveva 14 ed era terz’ultimo, davanti a Livorno e Catania. Al suo posto, a fine stagione, insieme ai toscani e agli etnei retrocesse, invece che il Sassuolo, quel Bologna che dopo 18 giornate aveva 15 punti e tre squadre dietro. Solo in tre occasioni (nel 201415, la stagione seguente e nel 201718) le ultime tre dopo 18 giornate retrocederanno in B, mentre di rincorse come quelle confezionate dal Sassuolo nel 201314 se ne contano decisamente di più. Nel 201617 a Pescara e Palermo, 18mo e 20mo alla 18ma, si aggiungerà l’Empoli, che dopo 18 giornate era quart’ultimo a 14 punti e due stagioni dopo saranno ancora i toscani, che alla 18ma avevano 16 punti ed erano 15mi, a retrocedere insieme a Frosinone e Chievo, rispettivamente penultimi e ultimi dopo 18 giornate come dopo 38.

Finita qua? No: retrocesse, nel 201920 anche il Lecce che era salvo dopo 18 giornate, scese addirittura il Benevento la stagione seguente nonostante alla 18ma avesse 21 punti. E l’anno scorso la rimonta della Salernitana, che dopo 18 giornate aveva 8 punti, condannerà il Venezia, che sulla stessa distanza di punti ne aveva 17. Sette in più sulla zona retrocessione, come il Sassuolo di oggi. A dire che il bonus dei neroverdi fin qua ha retto, ma dalle almeno una delle ultime tre un colpo di coda, visti i precedenti, è lecito aspettarselo. E tanto vale regolarsi.

Stefano Fogliani