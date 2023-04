Sassuolo a Salerno in cerca di continuità

Ci ha vinto una Supercoppa di C, a Salerno, il Sassuolo, nel maggio del 2008, e da quando è nella massima serie non ci ha mai perso. Non è detto che il dato possa valere – la stagione scorsa fu un 2-2 non privo di rimpianti per i neroverdi, raggiunti allo scadere – ma incoraggia pensare che per trovare il Sassuolo sconfitto all’Arechi occorre rimettere l’orologio indietro di 15 anni: era il Sassuolo neopromosso in B che, guidato da Andrea Mandorlini, si affacciava alla cadetteria e perse di misura in campionato e ai rigori in Coppa Italia. Altri tempi, tuttavia: l’oggi racconta di insidie – anche ambientali, dal momento che la tifoseria campana ha parecchio storto il naso nei confronti del Sassuolo sconfitto a Verona – che i neroverdi faranno bene a non sottovalutare, non foss’altro perché la Salernitana in casa non perde da due mesi e, se vince oggi, di fatto sistema il discorso-salvezza. Per il Sassuolo, invece, in ballo c’è quella continuità che consoliderebbe il ruolo dei neroverdi nella top ten del campionato. Oltre ad avvicinarli a quella quota 50 il cui superamento, ha detto a più riprese Dionisi, è a questo punto l’ultimo obiettivo della stagione neroverde.

Qui Sassuolo. Sarà con tutta probabilità Bajrami a sostituire l’infortunato Berardi, dando seguito a soluzione che Dionisi ha adottato in più occasioni – da ultimo contro la Juve – per ovviare all’assenza di Berardinho. Scalpita Defrel, che tuttavia dovrebbe entrare solo a gara in corso, e il ballottaggio in mediana tra Lopez e Obiang dovrebbe risolversi in favore del primo. A occhio, quindi, il Sassuolo dell’Arechi dovrebbe essere lo stesso che ha affrontato la Juventus, anche negli avvicendamenti. Harroui e Zortea, ma anche Ferrari, in questo senso, sono più di un’ipotesi.

Qui Salerno. Valuterà Sousa che tipo di modulo adottare, anche se pare probabile la scelta di un 4-2-3-1 che si avvantaggia del rientro di Coulibaly in mediana – farà coppia con Bohinen – e offre al tecnico portoghese più soluzioni in avanti. Candreva, Kastanos e Dia dovrebbero infatti agire a supporto di Piatek, ma in ballo c’è anche l’opzione Botheim, oltre a quella Sambia. In difesa ballottaggio tra Daniliuc, Troost Ekong e Lovato, mentre restano ai box Valencia e Maggiore, che si aggiungono a Crnigoj e Fazio. Possibile chance per Mazzocchi, ma solo a gara in corso.

Stefano Fogliani