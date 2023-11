Sassuolo, adesso il problema è l’attacco. Tanti tiri in porta, ma punte spesso a digiuno

Un gol su azione negli ultimi 450’, e segnato da un centrocampista, ovvero Boloca contro il Bologna. Un solo attaccante in gol – Berardi, ma su rigore a Lecce – nelle ultime cinque gare. La Coppa, e lo Spezia, sembravano poter far guarire il Sassuolo dal ‘mal di gol’ che affligge gli attaccanti sassolesi e invece ha confermato l’assunto. Fatica a segnare, questo terzo Sassuolo di Alessio Dionisi, e alzi la mano chi se lo aspettava, visto che se l’organico non è granchè assortito tra difesa e mediana, in attacco non mancano né le alternative né le soluzioni: questo, tuttavia, dicono le ultime uscite del Sassuolo, e questo suggeriscono i lunghissimi digiuni che affliggono i tanti giocatori che Dionisi non ha mancato di alternare dentro quel 3-1 sul quale ha costruito l’assetto del Sassuolo 202324. Da Bajrami a Pinamonti, in rigoroso ordine alfabetico, nel Sassuolo d’autunno non segna più (quasi) nessuno, e il paradosso è che il Sassuolo la porta la cerca, ma senza trovarla. La gara contro lo Spezia – 22 tiri, 8 in porta, 0 gol – è solo la punta dell’iceberg, perché al conto ci si possono aggiungere la gara con il Bologna (16 conclusioni, cinque in porta, un gol), quella contro il Lecce (14 tiri, 1 dei quali in porta e 1 gol su rigore) e anche quella contro il Monza, che vide i neroverdi ‘andare in bianco’ nonostante 19 conclusioni, sette delle quali nello specchio.

Detto che le statistiche sono quelle ‘ufficiali’ diffuse dalla Lega e che anche contro la Lazio il Sassuolo non è venuto meno al clichè che lo vuole quantomeno impreciso (9 conclusioni, due nello specchio, 0 gol) a ridosso dei portieri avversari, resta da aggiungere come a questo punto non si possa non contare sulla prossima gara per vedere se il sortilegio si spezza. "Potevamo essere più precisi negli ultimi 20 metri: ultimamente lo siamo meno rispetto alle prime di campionato", ha detto Dionisi nel dopogara di Coppa, senza tuttavia mostrare soverchie preoccupazioni, anche perché gli attaccanti del Sassuolo, gol, li hanno sempre fatti. Non ultimamente, tuttavia: a parte il rigore di Lecce, Berardi ha giocato 431’ tra campionato e Coppa senza segnare su azione, e cospicui sono i digiuni anche di Pinamonti e Laurientè: il centravanti, dopo il gol alla Juventus, ha giocato 372’ senza graffare il tabellino mentre per il secondo il ‘tassametro’ dice addirittura 558’. Gli altri? Bajrami ha all’attivo la rete contro l’Inter del 27 settembre, nulla prima e dopo e zero, il Sassuolo, ha avuto fin qua anche dagli altri giocatori offensivi che hanno giocato meno, si tratti di Ceide o Defrel, Mulattieri o Castillejo.

Stefano Fogliani