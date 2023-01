Sassuolo, adesso serve il miglior Berardi

Servono punti, al Sassuolo. E per farli, adesso che arrivano le big, serve il miglior Berardi. Fin qua, per l’attaccante più decisivo della storia neroverde, i gol sono 3 e le presenze 11. Un infortunio – si fece male all’andata contro il Milan, a fine agosto – gli ha tolto un pezzo importante di campionato – otto giornate tra settembre e ottobre - e una condizione non ancora del tutto ritrovata gli hanno tolto brillantezza. I due errori di Monza a pochi passi dalla porta di Di Gregorio, da questo punto, di vista fanno notizia proprio perché di solito Berardinho occasioni del genere le concretizza, e confermano il momento non granchè del talentino calabrese, apparso anche sufficientemente nervoso in queste ultime uscite, come peraltro testimoniato sia dall’immediato dopogara dell’U-power Stadium che da ammonizioni che di recente fioccano – tre nelle ultime quattro partite, ne aveva presa una nelle precedenti sette - all’indirizzo del numero 10.

Che altre stagioni non felicissime ha vissuto (solo 5 gol nel 201617, quando tuttavia giocò appena 21 gare, e 4 la stagione successiva, nonostante 31 presenze) ma più spesso ha trascinato i neroverdi oltre i loro limiti. Vero tuttavia che, come per il Sassuolo, anche per Berardinho il piatto piange: dei tre gol segnati, due sono arrivati nel 2023 su rigore mentre l’unico e ultimo gol su azione è datato 20 agosto, quando fu proprio una sua magia a dare ai neroverdi la vittoria sul Lecce. Una settimana dopo l’infortunio contro il Milan e poi una faticosa rincorsa a condizione non ancora trovata, non del tutto almeno. Nel Sassuolo che incede con preoccupante lentezza nessun dubbio che ci sia anche la difficile stagione di quel Berardi sul quale si sarebbe invece appoggiato, nei piani della dirigenza, il Dionisi bis, quello della decima stagione in A di Berardi con il 10 sulle spalle.

Le cose, a ben vedere, non stanno andando secondo i piani: il Dionisi bis arranca al 17mo posto, il 10 neroverde si batte e si sbatte (a Monza, per dire, solo Frattesi ha corso più di lui) ma risulta insolitamente poco incisivo, al netto delle ovvie attenuanti che diventa impossibile non riconoscergli dentro una stagione parecchio diversa da quella che ci si aspettava in estate. Quando l’essere riuscito a farne un neroverde a vita fu il ‘colpo’ di mercato dei neroverdi, abituati in ogni momento difficile ad aggrapparsi al talentino. Questo, di momenti, non fa eccezione, e chissà che a Domenico Berardi non possa giovare ritrovare il Milan: ai rossoneri l’attaccante calabrese ha segnato 10 gol in 17 partite, l’ultimo la stagione scorsa proprio a San Siro. Se sono rose…

Stefano Fogliani