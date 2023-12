Sassuolo, ai box anche Racic e Defrel. Dionisi a Udine in piena emergenza

di Stefano Fogliani

Non bastavano lo squalificato Tressoldi e gli infortunati Viti, Vina, Obiang e Alvarez. La vigilia di Udinese e Sassuolo aggiunge al menu delle assenze anche Racic (nella foto) e Defrel, fermatisi nel corso della rifinitura di ieri, e consegna ad Alessio Dionisi un Sassuolo che più rimaneggiato non si può. Vero che rientrano Boloca e Berardi, che hanno scontato la squalifica, vero anche che, tuttavia, il tecnico neroverde ‘precetta’ due Primavera come Loeffen e Falasca per ‘irrobustire’ distinta mai così ‘smilza’. La formazione, dice il tecnico neroverde, "sarebbe stata comunque quella, e andare oltre le assenze è un obbligo. Non siamo nel nostro miglior momento, ma le prestazioni ci sono, ancorchè non seguite dai risultati, e a questo stiamo", dice Dionisi, non senza aggiungere che "le difficoltà si affrontano e si superano". Che ci siano, per il Sassuolo, nessun dubbio, che si possano superare parliamone. Dionisi, tuttavia, nel ‘suo’ Sassuolo non smette di credere, e lo spinge verso un avversario "di quelli che per noi è tra i più ostici, perché è forte fisicamente e molto, molto efficace in ripartenza: noi siamo più tecnici, e dovremo spostare la gara sul piano del palleggio, facendo attenzione ai palloni che perdiamo e soprattutto a quei dettagli che ci hanno condannato contro Roma e Cagliari". Quattro difensori di ruolo scrivono, in casa neroverde, schieramento obbligato che affianca dal 1’ a Erlic e Toljan Ferrari e Pedersen, il recupero di Missori è opzione da gara in corso mentre, buona notizia, tra le tante cattive, nell’undici di partenza ci sono sia Thorstvedt che Henrique, "che – dice Dionisi – non sono al top ma stringeranno i denti, perché sono ragazzi ‘giusti’ e pronti a mettersi a disposizione". Li stringeranno, i denti, anche gli altri che andranno in campo, dentro un undici in totale emergenza. L’Udinese – che in stagione non ha mai vinto in casa, ma ha sbancato San Siro – è l’avversario che, se ti chiami Sassuolo, non vorresti mai incontrare, ma non vale nemmeno la pena farci troppo caso, viste le contingenze che non sorridono né ai friulani e nemmeno ai neroverdi. "E’ una partita molto, molto difficile, uno scontro diretto tra due squadre ferite, che non attraversano il loro miglior momento. Ma è una partita – dice ancora Dionisi – che vogliamo e possiamo vincere, affrontandola al meglio. Siamo quindicesimi in classifica e il nostro campionato, quest’anno, è questo: si tratta di dimostrare, passando anche da partite come queste, che ne siamo consapevoli e che vogliamo starci dentro, giocandoci ognuna delle chances che ci verranno concesse".