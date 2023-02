Sassuolo, al via il tour de force Oggi la sfida al Club Italia

Settimana decisiva per la classifica della Bsc Materials Sassuolo, chiamata per la seconda volta in febbraio, a giocare tre gare nel giro di otto giorni: le biancoazzurre saranno impegnate nel pomeriggio odierno al Centro Pavesi di Milano contro il Club Italia, poi mercoledì sera giocheranno il delicatissimo recupero contro il Futura Busto Arsizio, quindi domenica prossima replicheranno in casa, ricevendo Offanengo. La sconfitta di domenica scorsa in casa con Mondovì ha un po’ complicato la classifica delle sassolesi, che però hanno ancora nel mirino minimo il quarto posto, che potrebbe diventare il terzo battendo Busto mercoledì prossimo, ma soprattutto facendo bottino pieno oggi, domenica prossima in casa, e nell’ultima di regular season con Como: ecco quindi che anche la gara con un Club Italia in caduta libera, con un solo set fatto con Montale giusto un mese fa, e sei 0-3 in questo 2023, diventa delicata a da vincere bene e velocemente, per risparmiare le forze in vista della sfida infrasettimanale. Soprattutto Sassuolo dovrà evitare quei cali di lucidità, e di tenuta psicologica, che domenica contro Mondovì sono costati un paio di punt: a tratti la squadra di Venco ha messo in mostra un gioco travolgente, salvo poi iniziare a sprecare grossolanamente, con un evidente disagio a muro, solo 13 punti nelle ultime tre gare, di cui la metà fatta dalla Martinez Vela. Contro il Club Italia, che pratica un volley tecnico, ma difficile da decifrare perché molto legato alla prova delle singole, bisognerà tornare all’Abc del gioco, che tanto bene aveva fatto fino a Gennaio, ritrovando quei meccanismi soprattutto in attacco, che avevano impressionato positivamente, e che hanno permesso a Scacchetti e socie di centrare una qualificazione alla Poule Promozione più che meritata. Si gioca alle 16, tifosi potranno seguire la partita su YouTube.

Il programma odierno: Cremona – Busto Arsizio; Club Italia – BSC Materials Sassuolo; Brescia – Como. Domani: Emilbronzo 2000 Montale – Trento; Lecco – Offanengo; Mondovì – Olbia. Classifica: Trentino (*) punti 45, Brescia (*) 39, Busto Arsizio (*) BSC Materials Sassuolo (*) e Mondovì’ (*) 36, Albese 27, Olbia e Cremona 24, Lecco (*) 21, Emilbronzo 2000 Montale ed Offanengo 18, Club Italia 9. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni