Sassuolo, aprile amaro Addio orizzonti di gloria

Che due indizi non facciano una prova è una delle regole auree della letteratura in giallo, e a questo si sa. Ma nel caso del Sassuolo, se vogliamo fare indizi delle sconfitte contro Verona e Salernitana, che in comune tra di loro hanno parecchio, qualcosa suggeriscono.

E distorcono, in un certo senso, quegli orizzonti di gloria che il Sassuolo si era costruito con un girone di ritorno con il turbo, che fino al rovescio del Bentegodi raccontava di una squadra che viaggiava alla media di oltre due punti a gara, con 23 punti fatti in 11 partite, praticamente un ruolino di marcia da pretendente allo scudetto o comunque alla parte alta della classifica.

Ma in aprile qualcosa deve essere successo perché ha dimezzato la velocità: solo 4 punti in 4 gare e la sensazione di aver fallito il salto di qualità proprio contro avversari tutt’altro che irresistibili e che potevano costituire il trampolino per il lancio definitivo di una stagione ambiziosa.

Patendo quella continuità che, e il tecnico neroverde Alessio Dionisi (nella foto) non manca tra l’altro di ricordarlo ogni volta che ne ha occasione, i neroverdi non hanno ancora trovato appieno.

Paradigmatici, in questo senso, gli ultimi due stop contro Verona e Salernitana. Le aveva battute entrambe all’andata, il Sassuolo, aveva classifica e numeri migliori di entrambe, ma nessuna delle circostanze è valsa a far spiccare il volo ai neroverdi che tra l’altro, paradossalmente, battendo la Juve hanno fatto vedere di cosa sono capaci.

Incappando al contrario in due stop del genere, però, anche e in attesa di Empoli, diventa inevitabile registrare come lo stop di Salerno, oltre a confermare limiti noti di tenuta mentale (l’ormai trito luogo comune del Sassuolo ‘grande con le grandi, piccolo con le piccole’) abbia anche rovinato quella classifica che i neroverdi stava lucidando risalendola fino ad irrompere dentro quella parte sinistra dove già questa estate si disse di voler arrivare.

Niente, invece: il Sassuolo che ha cominciato la giornata numero 31 con 40 punti al decimo posto è stato superato, complici i risultati degli ultimi 90’ di campionato, prima del Torino che sabato sera ha sbancato l’Olimpico laziale e, nel pomeriggio di ieri, anche da Udinese e Monza. Tredicesimi, oggi, i neroverdi, e se giova ricordare che il girone di ritorno era cominciato dal 17mo posto, non sfugge come, calendario alla mano, in questo mese di aprile nobilitato ‘solo’ dalla vittoria sulla Juventus si potesse comunque fare meglio.

