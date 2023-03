Sassuolo, attacco al completo: è la prima volta

Viaggia verso la sfida dell’Olimpico contro la Roma con un inedita abbondanza nel reparto offensivo, il Sassuolo, e siccome la circostanza trova pochi, pochissimi riscontri in stagione è giusto darne conto. Per dire che il Dionisi che ha rimesso i neroverdi in linea di galleggiamento, riannodandone il rendimento e la classifica alla stagione scorca (30 punti allora, 30 oggi) l’unico imbarazzo che proverà al cospetto dello Special One – se ci sarà, Mou, lo sapremo domani – è quello della scelta. Bajrami, fresco di primo gol in neroverde, Berardi, che rientra dalla squalifica, Defrel e Laurientè, gli esterni anti-Cremonese, e Pinamonti: tutti disponibili in vista del match di domenica, a garantire a Dionisi problemi di abbondanza inediti.

Mai, di fatto, il tecnico neroverde li ha avuti a disposizione tutti per un’unica gara: Laurientè arrivò infatti a settembre, quando Berardi e Defrel si erano già arresi agli infortuni che hanno fatto saltare loro buona parte dell’andata, Pinaomnti si è infortunato quando Berardi rientrava e Bajrami, come noto, è arrivato solo a gennaio, e le sue presenze sono, di fatto, tutte legate all’assenza o di Laurientè o del già citato Berardi. Facile immaginare il tecnico neroverde non veda l’ora di perderci il sonno, per scegliere il tridente anti-Roma, altrettanto facile prevedere come da Laurientè, devastante contro la Cremonese e mai così in forma, non si prescinda, come imprescindibile sia Berardi, e come Pinamonti e Defrel saranno inevitabilmente consegnati a quel ballottaggio vinto ora dall’uno ora dall’altro.

E Bajrami? La duttilità del fantasista ex Empoli, come quella di Defrel, lo consegna al ruolo di outsider, e a variabile in grado di scompaginare carte che spetterà ai prossimi allenamenti distribuire su un tavolo che vede, per quanto attiene all’attacco neroverde, piatto mai così ricco. Sceglie Dionisi, ovvio, che immaginiamo anche lui curioso di consegnare una eventuale chance al tridente sulla carta titolare che tuttavia, quando è andato in campo dal 1’, ha combinato pochino. Berardi-Pinamonti-Laurientè, infatti è stato il tridente con il quale il Sassuolo affrontò Sampdoria e Fiorentina, non ottenendo granchè, ma Berardi era in recupero, Laurientè in involuzione e Pinamonti non al top – si farà male a Firenze, poi un mese di stop per il centravanti – mentre adesso i ‘tre tenori’ sembrano in grado si suonare ben altro spartito rispetto alle usciteprecedenti.

Vedremo che scelte fa Dionisi, cui non parrà vera di godere di tanta abbondanza: sembra ieri, infatti, che nel tridente ci giocava Kyriakopulos, ovvero un terzino…. Altri tempi, altro Sassuolo....

Stefano Fogliani