Sassuolo blinda i playoff Nonantola fanalino

In Serie C1 il Sassuolo fa un passo decisivo per blindare i playoff nella terz’ultima di regular season e battendo a Palagano 5-2 il X Martiri interrompe la striscia di 3 ko di fila. Il trascinatore è Quaye, autore di 4 reti, poi Antonietti completa la festa e il +5 sulla sesta a 2 gare dalla fine vale un’ipoteca per gli spareggi. Niente da fare a Colorno per il Montale già salvo, che cede 8-2 al Due G Parma (rete di Reggiani).

Classifica: Bagnolo 46, Forlì 39, Faenza 36, Sassuolo 33, Parma, Baraccaluga, X Martiri e Villafontana 28, Rimini 17, Montale 9, Santa Sofia 0.

Nella penultima giornata di Serie C2 si mette male per il Nonantola, sconfitto 3-2 in casa dalla capolista Crevalcore (che ha festeggiato il salto in C1) e agganciato in ultima posizione dal Bondanello grazie al 5-5 col Cus MoRe. Con lo scontro diretto sfavorevole (ko 4-1 a Moglia e vittoria 2-1 in casa) sabato i nonantolani in casa del Mader secondo dovranno fare un risultato miglior del Bondanello (che gioca a Crevalcore), altrimenti sarà condanna ai playout per evitare la D contro il Sassoleone, ultima del girone ’B’. Per il Cus MoRe il pari rinvia la certezza matematica dei playoff.

Classifica Crevalcore 32, Mader 28, Guastalla 25, Cus MoRe 21, Ponte Rodoni 20, L’Eclisse 11, Nonantola e Bondanello 6. d.s.