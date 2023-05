Sassuolo-Bologna incorona la regina d’Emilia Dominio neroverde nell’ultimo decennio

di Lorenzo Longhi

SASSUOLO

Due punti di distacco, lo scontro diretto in casa, la possibilità del sorpasso. L’obiettivo? Un po’ campanilistico e un po’ economico, ed ecco allora che la sfida tra Sassuolo e Bologna di domani sera, apparentemente di nessun significato di classifica per due squadre che salve lo sono da tempo e in Europa non arriveranno, assume una particolare valenza per quello che riguarda la supremazia regionale.

I rossoblù hanno 45 punti e i neroverdi 43; dalla quindicesima giornata in poi il Bologna è stato sempre davanti al Sassuolo, anche se il vantaggio ora è decisamente a portata di sorpasso da parte della squadra di Dionisi. Riuscisse a riportarsi oltre i rossoblù, il Sassuolo avrebbe l’opportunità di lanciarsi per l’ottava volta nei suoi dieci campionati di A come miglior squadra emiliano-romagnola. Al Bologna, nell’ultimo decennio, è accaduto in una sola occasione, nel 2018-19, quando la squadra di Mihajlovic – che era subentrato a Inzaghi – chiuse a 44 punti, uno in più rispetto ai neroverdi di De Zerbi. Nello stesso arco temporale, il Parma si prese il primato regionale nel 2013-14, alla prima esperienza del Sassuolo nella massima divisione, in una stagione nella quale i rossoblù terminarono con la retrocessione in B.

Per il resto, il Sassuolo ha sempre tenuto le altre dietro, segno di un assestamento ben riuscito e di una superiorità lampante soprattutto nelle annate 2015-16 (61 punti e sesto posto, con Di Francesco in panchina) e 2020-21, la stagione dei 62 punti e dell’ottavo posto di De Zerbi. In dieci campionati nei quali si sono affacciate in A altre realtà regionali come Carpi, Cesena, Parma e Spal, Sassuolo e Bologna sono quelle che hanno frequentato di più la massima divisione e si giocano la supremazia regionale. Ma, si diceva, c’è anche un motivo economico, perché in ballo c’è qualche milione di euro, indicativamente da uno a tre di differenza, a seconda della posizione nella quale le due chiuderanno il torneo e del numero di club che ci saranno fra di loro, pronti ad accaparrarsi i premi per il piazzamento. Chiudere al nono posto, ad esempio, frutta 7,4 milioni, all’undicesimo 5,5, al tredicesimo 4,6. Perché d’accordo la rivalità e il campanile, ma il portafoglio ha argomenti più solidi.