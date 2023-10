Il Sassuolo ‘ingaggia’ Chico, il cane social

Sassuolo, 10 ottobre 2023 – Ci ha preso gusto il Sassuolo, e approfitta della pausa di campionato per simpatici siparietti web. Posta il celebre Carlo Verdone che, in ‘Un sacco bello’, chiedeva ‘In che senso’ sotto al post con cui Pep Guardiola si augura che lo scudetto lo vincano i neroverdi e ieri ha arruolato il cagnolino Chico, star del web seguita da oltre 1 milione di f(r)ollower, Classe 2022, Chico è un cucciolo i cui pensieri ed emozioni vengono ‘tradotti’ dal 30nne Francesco Taverna con divertenti narrazioni che spopolano tra TikTok, YouTube e Instagram e che dal 23 ottobre troveranno anche spazio sul libro ‘Io sono Chico’.

Il cane Chico con alcuni giocatori del Sassuolo

Il cagnolino, come da ‘stories’ postate sul web, pare abbia una ‘passionaccia’ anche per il pallone, e il Sassuolo Calcio non ha mancato di assecondarla. "L’US Sassuolo – si legge sul sito della società neroverde – comunica che Chico è un nuovo calciatore neroverde. Dopo averne valutato le doti attraverso un video pubblicato su Instagram la società ha deciso di visionarlo presso il Mapei Football Center e successivamente, grazie agli allenamenti seguiti da Berardi, Cragno, Castillejo, è stato formalizzato il contratto". Non note né le cifre relative all’ingaggio nè la scadenza contrattuale, ma solo il numero di maglia: Chico ha scelto il numero 1 ‘perché è il numero uno’.

