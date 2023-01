Sassuolo, c’è da tremare: al Franchi un altro ko

di Stefano Fogliani

Un’altra sconfitta per il Sassuolo. Un altro 2-1 a raccontarne le difficoltà e fatiche evidenti anche al cospetto di una Fiorentina che vince senza troppi meriti, ma vince. Mentre il Sassuolo torna a casa con le pive nel sacco, punito nel finale – dopo aver ricucito il primo ‘strappo’ dei viola – da un rigore generoso e dall’incapacità di concretizzare una superiorità espressa nei primi 45’. Ma scemata con il passare dei minuti, via via che Italiano cambiava una squadra che non funzionava e il Sassuolo perdeva i metri di campo che gli costeranno lo stop.

Ride Italiano e piange Dionisi, né vale la pena evidenziare come gli esiti del match siano frutto soprattutto di casualità: la sostanza è che il Sassuolo non vince più e che se partite come queste non le pareggia nemmeno, vale la pena preoccuparsi. Né serve ricordare come Fiorentina-Sassuolo, che qualche tempo fa era sfida che valeva l’Europa, oggi sia specchio di reciproche inefficienze, che però i toscani leniscono con tre punti. Quelle del Sassuolo, di inefficienze, sono scritte dal cammino recente, e nelle incertezze manifestate a lungo anche ieri. E dire che l’undici di Dionisi la gara potrebbe anche farla, ma non ne ha modo né mezzi, nemmeno al cospetto di una Fiorentina che gli regala un tempo. A lungo, infatti, con il Sassuolo che spreca e la Fiorentina che cerca se stessa, è reciproco ‘vorrei ma non posso’. Costruiscono più i neroverdi – spreconi con Pinamonti al 27’, pericolosi con Frattesi 10’ prima – ma dicono poco, e non hanno mai gestione sicura nelle transizioni difensive. Ogni volta che i viola spediscono un pallone, anche casuale, in area, sembra lancino a ridosso di Consigli un missile, tanta è l’apprensione con cui la difesa neroverde respinge.

Dionisi limita il turnover a Obiang e Traore, ma dal primo ha solo un po’ di interdizione, dal secondo nulla. Che non sia anche qui il problema del Sassuolo, che a lungo riduce la fase offensiva nel cercare solo l’invenzione a Berardi? Chissà: fatto sta che la squadra che per 45’ regge alle velleità viola avrebbe potuto fare decisamente di più. E invece, come contro la Samp, ha bisogno di uno schiaffo per ‘svegliarsi’: dopo che Venuti scheggia il palo con un tiro-cross, Saponara, all’alba dei secondi 45’, porta avanti la Viola, ma il Sassuolo ha il merito, almeno, di ritrovarsi subito. Berardi, su rigore, restituisce al Sassuolo a se stesso, riportando viola e neroverdi al ‘via’.

Ma qui comincia un’altra gara: Italiano attinge alla panchina e alza il baricentro, il Sassuolo si abbassa e alla Fiorentina bastano poche idee e qualche uomo in più in area avversaria per mettere alle corde il Sassuolo. Lo salva una prima volta Consigli al minuto 86, ma non si salvano, i neroverdi, dal Var che vede il braccio galeotto di Tressoldi intercettare un cross di Terzic. E spedisce, siamo al 91’, sul dischetto il già citato Gonzalez e all’inferno il Sassuolo.