Torna ancora in campo la A2 femminile di pallavolo, con la terza partita in otto giorni per Bsc Materiale Sassuolo ed Emilbronzo 2000 Montale: il calendario non concede tregua alle due squadre modenesi, chiamate ad impegni difficili. Torna al PalaPaganelli la squadra sassolese, che dopo la prova concreta offerta mercoledì sera a Lecco, attende alle 17 il pericoloso Mondovì, che la segue di un punto, e che è reduce dalla netta vittoria interna proprio su Montale. La formazione piemontese era partita con malcelate ambizioni, ma l’avvio non era stato all’altezza delle attese, e Decortes e compagne hanno dovuto faticare per risalire in classifica: dopo aver vinto le ultime cinque partite però, le monregalesi ora accarezzano addirittura il sogno del secondo posto, sogno però condiviso anche dalla Bsc, che ha calendario, e potenzialità, per provarci. Ancora in trasferta l’Emilbronzo 2000, che sale a Casnate con Bernate, a quindici chilometri dal confine con la Svizzera, dove gioca la Tecnoteam Albese Como: per le nerofuxia di Andrea Ghibaudi sarebbe di fatto l’ultimo treno per provare a concretizzare il miracolo della qualificazione alla Poule Promozione, ma nella realtà è un’ottima occasione per fare quei punti che le montalesi hanno mancato nelle ultime tre.

Riccardo Cavazzoni