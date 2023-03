Sassuolo, con la Cremonese occasione ghiotta

di Stefano Fogliani

Neopromosse che passione… Il Sassuolo aspetta al varco la Cremonese e se quella di lunedì, per i neroverdi, è la tipica partita-trappola, si tratta anche di misurare come i neroverdi, di recente, con le neopromosse abbiano buon feeling. Consolidato dalla vittoria di una settimana fa in quel di Lecce, ma più in generale figlio di un ruolino di marcia non malissimo con le neopromosse, nei confronti delle quali la squadra neroverde il suo lo ha sempre fatto, o vincendo o limitando i danni. Lecce, dicevamo, è solo l’ultimo capitolo: le neopromossa squadra di Baroni ai neroverdi ha garantito 6 punti su 6, ma in stagione il Sassuolo ha fatto punti anche con le altre due ‘nuove arrivate’ nella massima serie, ovvero Monza e, appunto Cremonese, e la stagione scorsa le 6 gare contro le neopromosse di allora finirono (quasi) tutte bene, vale la pena ricordare come sia dell’ottobre del 2021 l’ultimo stop contro una formazione appena tornata in A. Fu l’Empoli a battere l’ex Dionisi al Mapei Stadium. Varrà quindi la pena, visto il precedente, fare l’attenzione del caso senza fidarsi troppo di una statistica favorevole (prima dello stop contro i toscani, 10 vittorie su 12 contro le neopromosse) che tuttavia mica va in campo, contro i grigiorossi rilanciati da Ballardini e freschi della loro prima vittoria stagionale che ha permesso ai lombardi di lasciare alla Sampdoria l’ultimo posto in classifica. Il Sassuolo del girone di ritorno marcia alla media di due punti a gara, ma con le neopromosse non si scherza. Lo sa bene Dionisi e lo sanno bene i grigiorossi, che il primo punto della loro tribolata stagione lo fecero proprio contro il Sassuolo, a inizio settembre. Cinque mesi dopo è cambiato parecchio, è vero, sia nel Sassuolo che nella Cremonese, ma molto è rimasto come allora, quando i neroverdi chiusero la gara di andata con uno zero che più che un punto guadagnato suonò come due persi.