Sassuolo con la Lazio per ritrovare continuità: "Vogliamo giocare una gara importante"

Non inganni la parità di classifica, "dal momento che parliamo di due squadre costruite – dice il tecnico neroverde – per obiettivi diversi". I punti, però, sono quelli: dieci per il Sassuolo, altrettanti per la Lazio, stessa differenza reti e stesso rendimento altalenante per le due squadre che stasera si affrontano al Mapei Stadium per capire cosa vogliono fare da grandi. Risposta facile se si guarda alla Lazio, che gioca anche la Champion’s, "è forte e ottimamente allenata e la stagione scorsa – dice Alessio Dionisi - ha chiuso con merito al secondo posto".

Più difficile darla, una risposta, se si guarda al Sassuolo, ancora un tantino incostante nel rendimento, capace fin qua di tutto e del suo contrario ma ben deciso a riaffacciarsi al campionato dopo la sosta "facendo – dice ancora Dionisi – una partita importante contro un avversario altrettanto importante. Dieci punti noi e dieci loro? Forse noi abbiamo fatto più di quanto dovevamo, o forse loro hanno fatto meno, ma credo sia il fatto che si siano giocate ancora poche giornate di campionato a determinare un certo equilibrio in classifica". Out Henrique, Viti, Obiang e il lungodegente Alvarez, per il tecnico neroverde si tratterà di valutare con la dovuta attenzione anche e soprattutto la condizione dei tanti rientrati dalla nazionale, ed in particolare di Bajrami e Vina, dati dai rumors della vigilia non al massimo. "Deciderò – argomenta Dionisi - sulla base degli ultimi allenamenti, ma non faccio la formazione sulla base di chi è rimasto qui ad allenarsi e di chi è andato in nazionale, ma sulle riscontri che i giocatori sono in grado di darmi". Ecco allora che dalla vigilia neroverde emerge un 4-2-3-1 che vedrà il rientro certo di Toljan a destra della difesa e la probabile conferma di Racic a centrocampo. Il centrocampista serbo, efficace in quel di Lecce, sembra avvantaggiato su Thorstvedt, per il quale ci sarà invece spazio a gara in corso. Come per il norvegese, minuti possibili ‘in corsa’ anche per Castillejo, Defrel e Pedersen (ammesso quest’ultimo non giochi a sinistra dal 1’ per Vina) ad aggiungere freschezza ad un undici cui Dionisi chiede una prestazione importante. "Se guardo a noi – conclude - abbiamo un po’ di rammarico per alcune partite, mentre altre invece hanno fatto parlare di noi. Abbiamo fatto già prestazioni importanti ma anche dei mezzi giri a vuoto: dobbiamo fare altre partite per capire chi siamo davvero".

Stefano Fogliani