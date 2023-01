Sassuolo contro il tabù della prima dell’anno

Buona la prima? Mica tanto, almeno se si guardano i risultati del Sassuolo in occasione della prima partita dell’anno. Da quando è in serie A, ovvero dalla stagione 201314, la prima gara di gennaio per i neroverdi è spesso stata un ostacolo troppo alto da superare se è vero, come è vero, che i neroverdi ne hanno vinta giusta una su nove. Prestigiosa, ok, perché il 6 gennaio 2015 Sansone e Zaza regalarono al Sassuolo di Di Francesco la vittoria che non ti aspetti contro il Milan a San Siro tra lo stupore dei più, ma unica e a suo modo eccezionale dal momento che prima e dopo quell’acuto ci sono solo quattro pareggi e altrettante sconfitte. L’ultimo X proprio la stagione scorsa, quando il Sassuolo cominciò il 2022 dal Mapei Stadium pareggiando contro il Genoa, mentre per trovare l’ultima sconfitta non bisogna nemmeno andare troppo indietro dal momento che il 2021 del Sassuolo cominciò (il 3 gennaio) con un 5-1 patito a Bergamo contro l’Atalanta. Tornando al Sassuolo-Genoa di un anno fa, fatto che i rossoblu, oggi in B, ai tempi avessero 13 punti in meno del Sassuolo e fossero penultimi in classifica suggerisce sinistre analogie con quel che aspetta i neroverdi, che ricominciano proprio con una squadra di Genova, altrettanto inguaiata sul fondo classifica, ma questa è un’altra storia. Quella che stiamo raccontando è invece quella di una ‘prima’ sempre difficile, e alle cui difficoltà il fattore campo non aggiunge granchè in termini di ‘favori’.

Se cinque volte su nove il Sassuolo che ha cominciato l’anno lontano da casa (facendo 4 punti, figli di una vittoria, un pari e tre sconfitte) non si può dire abbia brillato, quando è il Mapei Stadium a fare da cornice al debutto le cose vanno appena meglio, ma nemmeno troppo: quattro gare, tre punti per tre pareggi contro Frosinone, Torino e il già citato Genoa e una sconfitta, patita ancora dal Genoa il 6 gennaio 2018. La casa, insomma, almeno per la prima gara dell’anno, per i neroverdi è sempre stata ‘stregata’, ed è inutile aggiungere che rompere il tabù vincendo, finalmente, la prima dell’anno al cospetto delle mura amiche per il Sassuolo di Alessio Dionisi – ultimo acuto dei neroverdi, tra l’altro, contro il Verona lo scorso 24 ottobre, stante la pausa mondiale è passata una vita – varrebbe doppio. Non solo, o non soltanto per la statistica, ovviamente, ma anche e soprattutto per la statistica.

Stefano Fogliani