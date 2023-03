Sassuolo, contro la Roma "a tutta velocità"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Si parla di me al Torino visto che ho il contratto in scadenza? Chiedete al club, io sono qui per parlare di Roma-Sassuolo. Non è importante discutere di mercato ora, toglie soltanto energie". E di energie, all’Alessio Dionisi che bypassa, secco, le voci di mercato e al Sassuolo, ne serviranno parecchie oggi, per cercare quell’impresa che non è mai riuscita ai neroverdi nel loro decennio della massima serie. Ovvero vincere dentro l’Olimpico giallorosso, stadio che il tecnico neroverde definisce "sempre suggestivo" e ‘casa’ (affollatissima, si annuncia l’ennesimo sold out) di un avversario che l’allenatore del Sassuolo si augura "sia anche un po’ stanco dopo la gara di giovedi in Coppa".

Mourinho – che oggi, qualificato, non c’è, e viene sostituito da Foti – la sua sul vantaggio dei neroverdi di disporre di una settimana ‘completa’ l’aveva già detta ("il Sassuolo è davanti alla tv, noi giochiamo", ebbe a dire lo ’special one’ a metà settimana) ma Dionisi non sembra fidarsi troppo. La Roma casalinga, del resto, non perde da quattro mesi, ha vinto le ultime cinque gare e tra le mura amiche non prende gol da metà novembre: "La squadra giallorossa è un collettivo forte e fisico, e ha individualità importanti nel talento di molti interpresti. Da parte nostra – aggiunge Dionisi – servirà, oltre a grande attenzione, la giusta velocità in manovra per sfilarci da insidie che non mancheranno e per eludere la loro aggressività". Lanciato da due vittorie consecutive, il Sassuolo dalla sua ha il vantaggio di poter giocare la sua partita con la giusta ‘leggerezza’ che potrebbe agevolarne l’espressione di gioco: "stiamo facendo bene e – conviene Dionsi – vogliamo proseguire in questa direzione. Qui Sassuolo. Rientra Berardi, che si sistema destra dell’attacco, e in mediana Obiang sembra favorito su Lopez: queste, ad occhio, le uniche due novità rispetto alla gara guocata e vinta dai neroverdi lunedi contro la Cremonese. Conferme scontate in difesa per la coppia centrale formata da Erlic e Tressoldi e centrocampo per la diagonale formata da Frattesi ed HenriqueA fare spazio a Berardi sarà Defrel, atteso protagonista della staffetta con Pinaomnti che dovrebbe partire dal 1’. A gara in corso probabile spazio a Bajrami, vedremo se in attacco o a centrocampo.

Qui Roma. Cristante squalificato, Belotti fratturato, Pellegrini suturato con 30 punti alla testa. Poi ci sono da valutare Solbakken e Llorente. A livello di organico, i giallorossi pagano dazio a defezioni pesanti oltre le quali proveranno ad andare riorganizzandosi su un 3-4-2-1 che vede Dybala ed El Shaarawy a supporto di Abrahm. Dal 1’, rispetto alla gara di Coppa, rientrano Ibanez, Spinazzola e Zalewsky, mentre vengono confermati Mancini, Smalling, Matic e Wijnaldum.