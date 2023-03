Sassuolo, Cus e Nonantola, sabato di passione Alla Pro Patria servono due punti per la C2

Riparte l’A2 di calcio a cinque dopo la sosta per le Final Four di Coppa Italia (vinta dallo Sporting Sala Consilina), ma il Modena Cavezzo, a -7 dai playoff, fa da spettatrice nella quint’ultima giornata perché avrebbe ospitato l’Ap Aversa che si è ritirato.

In Serie C1 si gioca la penultima giornata (ore 15) e il Sassuolo quarto (foto) può chiudere con la matematica il discorso playoff a Santa Sofia sul campo del fanalino già retrocesso, mentre il Montale senza più obiettivi gioca sul parquet del Faenza terzo. Ultima di regular season per la C2 (ore 15) con i verdetti da scrivere per le due modenesi: al Cus MoRe quarto serve almeno un punto in via Campi contro l’Eclisse per i playoff, mentre il Nonantola (che gioca a Bologna col Mader secondo) per evitare i playout deve fare un risultato migliore del Bondanello (in casa del Crevalcore già promosso in C1), con cui divide l’ultimo posto, visto che i mantovani in caso di arrivo in parità hanno gli scontri diretti favorevoli.

In Serie D le tre modenesi hanno già tutte giocato la 5^ di ritorno: la Pro Patria ha fatto 14 vittorie su 14 (servono 2 punti per la C2 matematica) sommergendo 11-4 il fanalino Fabbrico con Degli Esposti (4), Gaglio (3), Asmaoui, Guerra, Di Ronza e Golinelli, l’Emilia Futsal è volata al 2° posto passando 3-1 a Medesano sulla Legione Parmense (gol di Cristoni, Ingino e Rinaldi) e la Virtus Cibeno quinta si è arresa 3-1 col Sant’Ilario nonostante il vantaggio firmato da Rinaldi.

d.s.