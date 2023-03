"Sassuolo, dopo la crescita le ambizioni"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Lo Spezia è in fiducia, il Sassuolo pure: gli aquilotti di Semplici sono reduci da tre risultati utili consecutivi, hanno appena battuto l’Inter e hanno avuto 2 giorni in più di ‘recupero’, ma il Sassuolo di quest’ultimo periodo – 3 vittorie di fila, 16 punti nelle 7 gare del girone di ritorno – viaggia abbastanza spedito da non sentire quel pizzico di stanchezza in più rispetto ai liguri, ed ha il morale alle stelle dopo la vittoria dell’Olimpico cui sono seguite polemiche che l’allenatore neroverde Alessio Dionisi ("c’è chi parla di calcio e chi di altro, io parlo di calcio") smonta subito per tornare all’attualità più stretta.

"Farà risultato la squadra che lo vorrà di più", detta il tecnico del Sassuolo, che esclude cali di tensione o il rischio di sottovalutare l’avversario da parte dei suoi ("il gruppo è cresciuto ed è maturo") e mette nel mirino la squadra di Semplici, "che ha qualità sia collettive che individuali: è una squadra compatta, che ha cambiato allenatore da poco, ha dimostrato di saper soffrire e andrà affrontata con le idee chiare in fase offensiva e facendo grande attenzione in fase difensiva". A parte Tressoldi squalificato (c’è Ferrari) gruppo al completo per il Sassuolo, ad aggiungere forza alla consapevolezza che la squadra ha acquisito, aggiunge Dionisi, "attraverso risultati e prestazioni: ma quello che siamo oggi è il risultato di quanto abbiamo fatto, da inizio stagione, di positivo e negativo. Siamo cresciuti attraversando alti e bassi ma – avverte Dionisi – dobbiamo restare ambiziosi, e continuare a scendere in campo per fare del nostro meglio sempre di più".

I miglioramenti sono attesi soprattutto in fase difensiva, spiega Dionisi, che cita quel terzo gol subito dalla Roma del quale si era già lamentato nel dopogara, ma ‘lucida’ sia il tridente che una fese offensiva che, per come è costruito il Sassuolo, è punto di forza più che quella di non possesso. Saluta con soddisfazione il ritorno al gol di Pinamonti ("ottima gara contro la Roma, adesso continuità") ma più che al singolo guarda al collettivo, "perché è quello – spiega – che fa la differenza. Anche per questo prima ho parlato della necessità di mettere in campo soprattutto attenzione". Quanto all’undici iniziale, detto di Tressoldi, non sembrano in discussione né la conferma del tridente e nemmeno Frattesi ed Henrique. Ballottaggi a destra della difesa tra Toljan e Zortea in mediana tra Obiang e Lopez.