Sassuolo, dubbio Zortea Il riscatto non è garantito

di Stefano Fogliani

Riscattare Nadir Zortea?Il Sassuolo starebbe valutando l’ipotesi, ma mica è detto la cosa vada a buon fine, né è scontata la permanenza del difensore in neroverde. Arrivato a gennaio dall’Atalanta, 10 presenze e 665 minuti in campo impreziositi da un assist, il laterale bellunese ha sì convinto, ma non abbastanza, a sentire i rumors, per giustificare quello che sarebbe un investimento abbastanza ingente per la società neroverde.

Il Sassuolo, per averlo sei mesi, ha infatti già versato nella casse atalantine un milione di euro e per fare del difensore classe 1999 un suo giocatore a tutti gli effetti dovrebbe spenderne altri otto per esercitare il riscatto a suo tempo pattuito. Non pochi, e da qui le valutazioni in essere, attualmente al vaglio di Rossi e Carnevali insieme ad altre possibili opzioni: le possibilità che la società neroverde studia sarebbero infatti il rinnovo del prestito fino alla fine della stagione prossima – si fece così anche con Toljan, a suo tempo, prima di acquistarlo a titolo definitivo dal Dortmund – o la possibilità di uno sconto, che chissà se tuttavia l’Atalanta concede, visto che Zortea, di mercato, ne ha comunque.

Ad incoraggiare i neroverdi, però, potrebbero essere da una parte l’uscita di Mert Muldur (possibile: anche se il turco ha di fatto saltato tutta la stagione per infortunio, a giugno 2024 va in scadenza e il Galatasaray non lo ha mai perso di vista) e dall’altra l’incasso derivante dal passaggio di Kyriakopoulos al Bologna. Anche il laterale greco – che i rossoblù, dove Kyria è in prestito, possono fare loro con 3,5 milioni di euro – è, oggi, in standby, in attesa delle decisioni della dirigenza rossoblù, che su di lui, come il Sassuolo su Zortea, ha il diritto e non l’obbligo di riscatto.

"Con il Sassuolo parleremo", ha fatto sapere Giovanni Sartori, direttore dell’area tecnica del Bologna, facendo capire come le possibilità ci siano, anche se da verificare. Un gioco a incastri, insomma, che chissà se si perfezionerà: di sicuro non si dovrà attendere troppo, per saperlo, dal momento che il mercato ‘apre’, come noto, il primo luglio, ma riscatti o controriscatti potranno essere ufficializzati già a partire dal 14 giugno, mentre l’esercitazione delle contro-opzioni possono avvenire dal 17 al 19 giugno.