Sassuolo e Cus More al via nei playoff Ultima fatica per MC contro la capolista

Ultima ininfluente fatica nella regular season di A2 per il Modena Cavezzo, coi gialloblù che alle 16 ospitano la capolista Ecocity Genzano a cui serve un punto per festeggiare la Serie A: i gialloblù di Checa sono già certi del 10° posto (oggi si conoscerà l’avversario dei playoff per l’A2 Elite) e senza Barbieri, Amarante e Dudu Costa daranno spazio ai giovani.

Regionali. È un sabato decisivo in C1 e C2 con playoff e playout. In C1 alle 15 il Sassuolo (in foto il portiere Alex Bovolenta) gioca la semifinale playoff sul campo del Mernap Faenza (se resta la parità anche dopo i due supplementari da 5’ passano i romagnoli), la vincente giocata sabato 22 la finale per la B sul campo del Forlì. In C2 alle 15 il Cus More gioca la semifinale playoff in casa della Mader Bologna (anche qui passano i bolognesi nel caso di parità dopo i due supplementari), chi vince sfida il 22 per la C1 la vincente di Guastalla-Ponte Rodoni. Alle 14,30 invece il Nonantola si gioca la salvezza a San Lazzaro nel playout unico coi bolognesi del Sassoleone: in caso di parità supplementari e rigori.

Serie D Dopo il successo ottenuto dalla Virtus Cibeno con il risultato netto di 6-5 sulla Legione Parmense nell’anticipo, oggi per la terz’ultima giornata c’è il derby alle 15 a San Felice fra la Pro Patria già promossa e l’Emilia Futsal seconda a -16, in corsa per il miglior piazzamento in ottica dei playoff.

d.s.