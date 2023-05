Sassuolo e l’obiettivo ottavo posto Ci sono quattro milioni di motivi

"Daremo battaglia – ha detto Domenico Berardi – per prendercelo". "Sarebbe – ha aggiunto Alessio Dionisi – un risultato straordinario". Tema: l’ottavo posto, svolgimento a cura del tecnico neroverde e del giocatore che, a ben vedere, è l’unico che può caricarsi il Sassuolo sulle spalle e portarlo ad un traguardo che oggi dista appena due punti, ma vede il Sassuolo un tantino attardato rispetto ad un pattuglione a quota 46 che comprende, in rigoroso ordine alfabetico, Bologna, Fiorentina, Monza, Torino, Udinese.

Non lontano, ok, ma nutrito, e guardando il calendario (il Sassuolo deve affrontare Monza e Fiorentina, è in vantaggio con il Torino negli scontri diretti) non sfugge come ci si possa provare. Per dare un ulteriore senso ad una stagione che ce lo ha già, ma altro ne acquista con i 50 punti e risalendo che oggi vede il Sassuolo tredicesimo, ma anche per fare un ‘regalo’ al tesoriere neroverde, per il quale il piazzamento in classifica vale milioni. Quasi quattro, per essere precisi. La classifica, anche nella parte centrale, non varrà né per la salvezza né per le Coppe o lo scudetto, ma vale per i conti, del momento che i ‘premi’ che le diverse società intascano a fine stagione sono tarati proprio sul piazzamenti finali, e le differenze non sono risibili, anzi. Detto che il primo si mette in tasca 33,6 milioni e l’ultimo, oltre al paracadute, incassa comunque circa un milione, tra il tredicesimo posto del Sassuolo di oggi e un possibile ottavo le differenze ci sono eccome: oltre tre milioni e mezzo di euro, che saranno forse spiccioli per un club di serie ma magari consentono affari (Lopez costò meno, al Sassuolo) che non ti aspetti.

Se il campionato finisse oggi il Sassuolo incasserebbe, tra premi della Lega e diritti televisivi, poco più di 4,5 milioni di euro. Finisse invece con il Sassuolo ottavo i milioni sono 8,3, ovvero la cifra riconosciuta all’ottavo classificato. Detto che il nono classificato prende 7,4 milioni, il decimo 6,3, l’undicesimo 5,5 e il dodicesimo mezzo milione in meno il famoso ‘conto della serva’ si fa in un battibaleno. E dice che le prossime quattro gare, per il Sassuolo, non valgono solo a migliorare la stagione scorsa (11mo posto a 50 punti) ma anche, di fatto, un milione o poco meno ogni 90’. Metterseli in tasca, al netto del risultato sportivo già acquisito – il prossimo è il campionato numero 11 del Sassuolo nella massima serie – potrebbe mettere il cappello su una stagione che, a gennaio, quando il Sassuolo girò la boa del campionato 17mo in classifica a 17 punti, in pochi si aspettavano di finire facendo questo tipo di conti.